, geht der musikalische Schlagabtausch am 19. Mai 2022 in Dortmund in die nächste Runde. Zwei Bühnen, zwei Acts, eine Riesenshow – du weißt, worum es geht, ja? Denkst auch nur du. Denn diesmal gibt es eine ganz besondere Konstellation.

Zuallererst dreht sich alles um Badmómzjay und Bozza, zwei der wichtigsten Deutschrap-Artists der Stunde. Aber beide haben auch jeweils einen echten Veteranen des Genres als Coach in ihrer Ringecke: Kool Savas, der „King of Rap“, steht an der Seite von Badmómzjay und Sido supportet sein Signing Bozza!

