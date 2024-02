Das sind die Special Guests beim Red Bull SoundClash in Wien

. Das ist übrigens noch nicht alles: An dem Abend warten noch weitere exklusive Acts auf euch. Die sind aber noch streng geheim…

Als die Musikerin auf TikTok eine 50-sekündige Piano-Version von ihrem Song „Verlierer“ veröffentlichte, wurden Künstler wie Nico Santos, Fynn Kliemann und Lea auf Luna aufmerksam. Letztere nahm sie unter Vertrag und Luna wurde aus dem Kinderzimmer heraus zum Star. Mit ihrer Single "Blau" hat sie ihr Coming Out besungen und ist seitdem eine Botschafterin der LGBTQ+-Community. Gemeinsam mit Elif wird die Deutsche mit ihrem kraftvollen Sound beim Publikum mit Sicherheit ordentlich punkten.

