Red Bull Symphonic 2025: Camo & Krooked meets Johann Strauss

Markus Wagner: "Die Resonanz war weltweit riesengroß, wir hatten viele Anfragen, ob wir es nochmals machen könnten. Damals kam uns aber die Pandemie dazwischen und wir konnten viele Dinge nicht umsetzen. Jetzt haben wir fünf Jahre später die Chance, mit einem neuen Projekt wieder in die Welt von Red Bull Symphonic einzutauchen. Dieses Mal in neuem Kostüm mit Johann Strauss."

Reinhard Rietsch: "2020 fand das allererste Red Bull Symphonic statt. Wien war die Geburtsstadt dieses genialen Events und wir hatten die große Ehre, gemeinsam mit Christian Kolonovits der Welt zu zeigen, was Red Bull Symphonic ist."

Reinhard Rietsch: "Das Red Bull Symphonic 2025 im Zeichen von Johann Strauss ist sicher eine ganz neue Herausforderung. Weil vorher ist es um unsere Musik gegangen, mit dieser sind wir sehr vertraut. Natürlich kennen wir auch die großen Werke von Johann Strauss, aber jetzt heißt es für uns, tief in die Materie einzusteigen. Wir sind schon draufgekommen – es wird nicht einfach. Wir sehen uns einer großen Herausforderung gegenüber. Ihr könnt schon gespannt sein."

Markus Wagner: "Gleichzeitig Drum & Bass sowie elektronische Musikhörer zu überzeugen und auch den Klassikkonsumenten anzusprechen, das ist eine ganz besondere Aufgabe. Wir haben es 2020 schon einmal geschafft und wir hoffen und freuen uns darauf, wenn wir es Red Bull Symphonic in 2025 ein zweites Mal schaffen werden."

Reinhard Rietsch: "Der Reiz ist, dass es sicherlich eine unserer größten Herausforderungen ever ist – einfach auch aus dem Grund, weil es zwischen Drum & Bass und Johann Strauß musikalisch de facto keine Berührungspunkte gibt. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir uns bemühen, genau diese zu finden und für Red Bull Symphonic so gut wie möglich herauszuarbeiten."

Markus Wagner: "Wir wollen mit der Musik, die wir durch Red Bull Symphonic schaffen, unsere Fans emotional berühren und vielleicht auch neue Leute in den Drum & Bass bringen. Aber vielleicht auch Drum & Bass-Fans in die Klassik bringen. Es gibt so viel Musik zu erforschen, die man nicht kennt. Und vielleicht wird diese Musik genau durch Projekte wie dieses für viele auch junge Leute zugänglich."

Reinhard Rietsch: "Das ist der große Unterschied zur diesem und anderen Johann Strauss Projekten, die es bisher gegeben hat. Wir haben hier ehrlicherweise einen ziemlich respektlosen Zugang – wir remixen Johann Strauss nach allen Regeln der Kunst. Wir wollen seine Werke vom klassischen Gewand befreien und komplett neu verpacken – in elektronische Musik, in rhythmisch und emotional komplett neue Arrangements. Und das heißt auch: 4/4 statt 3/4."

Markus Wagner: "Extrem wichtig. Solche Projekte erweitern den eigenen Horizont enorm, es hat eine eigene Magie. Seit Red Bull Symphonic 2020 beinhaltet Camo & Krooked viel mehr klassische Instrumentation und auch klassisches Arrangement. Wir haben noch mehr Tiefe in unserer Musik. Von einem Solo-Streicher bis hin zu einem kompletten Ensemble passiert so viel – und diese Tiefe findet man oft nicht in elektronischer Musik. Aber das ist genau das, was wir eigentlich immer gesucht haben."