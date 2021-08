Red Bull Thiem, Set, Match 2021: Best of Qualifier

Wer holt sich die Final-Tickets bei Red Bull Thiem, Set, Match 2021 und darf am 25. Oktober 2021 bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle am Center Court aufschlagen? Ab 21. August 2021 kämpfen hunderte Tennisspieler in fünf Qualifier-Turnieren um jeden Winner, um sich einen begehrten Platz im Finalturnier zu sichern.