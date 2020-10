um die begehrten Plätze für das Finalturnier am 25. und 26. Oktober gekämpft hatten!

am 8. August 2020

Was für ein Turnier, was für eine Challenge für die über 300 Damen und Herren, die seit dem Start von

Tennis Red Bull Thiem, Set, Match: Best of Qualifier

wurde an zwei Tagen ausgetragen. Auf der Anlage des Colony Clubs kämpften dabei am Sonntag die besten 16 Qualifikanten um die Trainingssession mit Tennis-Ass Dominic Thiem. Im Halbfinale konnte sich Jessica Kovacs dabei gegen Frederike Gillissen durchsetzen und Vanessa Kolm überraschte mit einem Sieg gegen Klara Würzl, die im darauffolgenden Spiel um Platz 3 wieder glänzte und Gillissen klar besiegte. Der Salzburger Armin Wierer konnte in seinem Halbfinale gegen Luka Petrikic überzeugen und auch Tobias Traxler sicherte sich gegen Tobias Speiser souverän seinen Platz im großen Finale am Montag. Über den dritten Rang bei den Herren konnte sich der Klagenfurter Tobias Speiser freuen.

Wer setzt sich im Finalturnier durch und wird am 26. Oktober im Rahmen der Erste Bank Open auf dem Centercourt der Wiener Stadthalle um den Sieg bei Red Bull Thiem, Set, Match spielen?

Aufschlag in der Wiener Stadthalle

Für den krönenden Abschluss wechselten die Finalisten am österreichischen Nationalfeiertag auf den Centercourt der Wiener Stadthalle. Beeindruckt von der traditionsreichen Atmosphäre, wo in den kommenden Tagen die besten Spieler der Welt im Rahmen der Erste Bank Open um den Turniersieg kämpfen, lieferten sich die besten zwei Damen und Herren Finalduelle, die unterschiedlicher nicht hätten sein können.

Vanessa Kolm überrascht im Damen-Finale

Kovac und Kolm kämpften zu Beginn des Damenfinales mit Nervosität und den neuen Bedingungen. Besonders die favorisierte Jessica Kovacs fand kaum ins Spiel und konnte erst bei 0:3 die ersten Akzente setzen – zu spät und so setzte sich Kolm überraschend glatt mit 4:0 durch.

