Red Bull Thiem, Set, Match: Das Finale

Die Better Tennis Academy in Traiskirchen war Schauplatz der vorletzten Station von Red Bull Thiem, Set, Match 2021 – und es war bis zum letzten Duell extrem spannend, wer sich für das Damen- und Herren-Finale am 25. Oktober 2021 auf dem Center Court der Erste Bank Open qualifiziert. Die Gewinner der vier Qualifier in Wien (Colony Club Wien), Anif (GM Sports Resort Anif), Wels (ASKÖ Tennisclub Wels) und Bruck an der Mur (ESV Bruck/Mur) kämpften vor den Augen von Tennis-Star und Initiator

mit vollem Elan um ihren "once in a lifetime moment" in der Wiener Stadthalle. Und Initiator und Namensgeber Dominic Thiem ließ es sich nicht nehmen, die Teilnehmer persönlich bei diesem Finalturnier zu begrüßen, bevor es so richtig los ging.