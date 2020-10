Red Bull Thiem, Set, Match: Wer holt sich den Sieg?

Am 25. Oktober kämpfen die Sieger der sechs

, die seit 8. August in ganz Österreich ausgetragen wurden, um das größte Finale ihrer Karriere – und um eine Trainings-Session mit

himself. Darauf sind alle Finalisten heiß, denn jeder wüsste genau, woran mit Dominic Thiem gearbeitet werden würde. "Ganz klar an der einhändigen Rückhand, besser als Dominic spielt sie keiner auf der Tour", erklärt Aline Schöfecker, Gewinnerin des Qualifiers in Salzburg. Marc Müller-Niklas würde mit Dominic Thiem am Stopp feilen und Tobias Richter würde sich vom Tennis-Star Tipps holen, wie er mit noch mehr Spin seine Vorhand zu einem richtigen Gamechanger machen kann.