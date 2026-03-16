Red Bull Turn It Up: Diese DJs battlen sich im National Final

Vier Städte, vier Nächte und eine Frage. Wer gewinnt die Crowd am schnellsten für sich? Bei den Qualifiers von Red Bull Turn It Up in Wien, Lustenau, Linz und Graz standen insgesamt 16 DJs im direkten Battle gegenüber. Das Prinzip ist simpel und brutal ehrlich: Zwei DJs, ein Thema, nur wenige Augenblicke – um genau zu sein 15 Sekunden – für den passenden Track und die Crowd entscheidet, wer weiterkommt.

Am Ende setzten sich Tyo (Wien), Damo Uknow (Lustenau), Highnote (Linz) und Churcher (Graz) mit spontanen Sets, mutigen Übergängen und viel Instinkt durch und sicherten sich ihr Ticket für das National Final am 28. März 2026 im Wiener Prater DOME .

01 Wien: Falco-Highlight im U4

Das DJ-Battle-Setup beim Red Bull Turn It Up Qualifier im U4 © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

Der erste Red Bull Turn It Up Qualifier ging am 21. Februar im U4 in Wien über die Bühne – mit voller Tanzfläche und einer Crowd, die von Beginn an den Battle-Modus gefeiert hat. Für den Auftakt standen Toby Strix, Jordan Dae, Tyo und DJ Odizz an den Decks und heizten dem U4 sofort ordentlich ein. Im Finale zwischen Tyo und Jordan Dae wurde es dann richtig laut im U4. Beim Thema "Dirty Bass" eröffnete Tyo mit Drum & Bass – seinem Spezialgebiet – und brachte den Club sofort zum Beben.

Tyo on the decks © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

Für den epischen Moment des Abends sorgte das Thema "Mozart oder Beethoven". Während Jordan Dae mit einem Hardstyle-Edit von "Für Elise" loslegte, erwischte es Tyo eiskalt: null vorbereitet, kurz sicher, gleich die gelbe Karte zu kassieren – also scrollte er einmal durch seine Library, blieb bei "Amadeus" von Falco hängen und drückte auf Play. Erst später checkte er, wie on point diese spontane Wahl eigentlich war – die Crowd hat’s sofort gefeiert. Tyo triumphierte beim Wien-Qualifier und sicherte sich als erster sein Ticket fürs Finale. "Man muss vielseitig, kreativ sein und schnell reagieren können. Genau diese spontanen Momente machen für mich Red Bull Turn It Up aus“, so Tyo nach seinem Sieg in Wien.

02 Lustenau: Konfetti, Crowdsurfing und ein spektakuläres Finale

Manuh und Damo Uknow gingen im Lustenau-Finale All-in © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

Am 28. Februar war der Club SENDER in Lustenau die zweite Station von Red Bull Turn It Up und vor ausverkauftem Haus war klar: Es wird zwischen Damo Uknow, Fabex, DJ LT und Manuh richtig abgehen.

Beim Qualifier in Lustenau ließ Damo Uknow aus Wattens von Beginn an nichts anbrennen. Der 21-Jährige, der früher als Hockeyspieler sogar in der österreichischen Bundesliga aktiv war, sorgte bereits im ersten Battle für beste Stimmung – inklusive Konfettiregen und Crowdsurfing –, während sich Manuh im Parallel-Duell mit Fabex mit Dark-Room-Techno, Main-Character-Vibes und starkem MC-Support nach vorne spielte. Host Alina Rauch brachte es danach perfekt auf den Punkt: "Wir haben zwischenzeitlich schauen müssen, dass der Screen nicht von der Bühne fällt. So sehr seid ihr abgegangen." Im Finale Damo Uknow vs. Manuh war der SENDER endgültig im Ausnahmezustand. Beim Thema "Gemma Après Ski" kassierte Damo nach einem YMCA-Replay eine gelbe Karte, während Manuh einen Hit nach dem anderen auspackte. Am Ende drehte Damo Uknow im entscheidenden Battle noch einmal voll auf, holte die Crowd auf seine Seite und sicherte sich den Sieg in Lustenau.

03 Linz: Der Local Hero holte sich den Sieg

Highnote jubelte beim Red Bull Turn It Up Qualifier in Linz über den Sieg © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

Part drei der Red Bull Turn It Up Qualifier fand am 7. März im Linzer Szene-Club Remembar statt. Osman Kerim, Solis, Mavn und Highnote standen sich in den DJ-Battles gegenüber und versuchten, das Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Es waren ausgeglichene Battles, jeder DJ konnte das ein oder andere Glanzlicht setzen. Im Finale duellierten sich Highnote und Mavn – die mit ihren Performances bei den Themen "Virale Hits“, "Schnelle Brille", "2000s Flashbacks“ und einer Freestyle-Runde zum Abschluss auf Stimmenfang waren. Man spürte, dass vor allem der 19-jährige Linzer DJ Highnote , seines Zeichens Remembar Resident-DJ, im spannenden Battle-Format am kreativsten war und damit das Ticket für das Red Bull Turn It Up National Final in Wien in der Tasche hatte. "Das Battle-Format hat mich gereizt, der direkte Vergleich mit anderen DJs", erklärte Highnote, der seit über vier Jahren an seinen DJ-Künsten feilt. "Es war ein großes Ziel von mir, den Qualifier in Linz zu gewinnen, um im Prater DOME, dem größten Club Österreichs, auflegen zu können."

04 Graz: Churcher im Flow

Churcher lieferte beim Red Bull Turn It Up Qualifier in Graz so richtig ab © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool Churcher konnte viel Energie von der Stage auf den Dancefloor übertragen © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

Last but not least war Graz die vierte und letzte Station der Red Bull Turn It Up Qualifier 2026. Der Club Circle Thalia war bis zum letzten Platz gefüllt, alle hatten Lust auf Party – und die DJs Numiz, DJ Pagix, The Waves sowie Churcher lieferten einen grandiosen DJ-Battle-Abend ab. "Ich war viel nervöser als bei normalen Auftritten“, erzählte Churcher, der sich dies jedoch on stage nicht anmerken ließ. "Aber sobald ich auf der Bühne war, hatte ich diesen Tunnelblick und war komplett im Flow.“ Dieser Flow führte ihn ins Finale, wo er auf Numiz traf. Beide DJs schaukelten sich in den Themen "NO NPC", "Unexpected Drop", "House Party" und "Freestyle" gegenseitig hoch – und rissen das Publikum mit ihren Tracks mit. Churcher , der sich vor allem im Bereich Drum & Bass wohlfühlt, zeigte seine große Bandbreite auch in anderen Genres, kehrte aber im finalen "Freestyle" Battle auf bekanntes Terrain zurück – und riss den Club regelrecht ab. "Ich habe kurz gezögert, ob ich im Finale in die Drum & Bass Richtung gehen soll. Dann habe ich es gemacht und es ist gut angekommen. Der ganze Club ist gesprungen!"

05 National Final im Prater DOME Wien

Jetzt ist alles angerichtet für das große Red Bull Turn It Up National Final am 28. März 2026 im Prater DOME , dem größten Club Österreichs. Vor einer riesigen Crowd werden Tyo, Damo Uknow, Highnote und Churcher im Scheinwerferlicht stehen. Wer wird es schaffen, nochmals eine Schippe draufzulegen und auf der wohl größten Bühne ihrer bisherigen DJ-Karriere so richtig abzuliefern?

Hier bekommst du Tickets für das Red Bull Turn It Up National Final im Prater DOME in Wien: www.redbull.com/turnitup