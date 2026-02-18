Red Bull Turn It Up: Die DJ-Battles, bei denen die Crowd das Sagen hat

Bist du bereit für die wohl spektakulärsten DJ-Battles, die Österreich je gesehen hat? Red Bull Turn It Up dreht 2026 so richtig auf: Der einzigartige 1-vs-1-DJ-Contest geht zum ersten Mal auf Tour und sucht in Club-Events von Lustenau bis Wien den besten DJ des Landes. Unter dem Motto one theme, one mix liefern die DJs spontan ihre stärksten Sets ab. Am Ende entscheidet die Crowd als Jury, wer bei den Themen-Battles überzeugt und eine Runde weiterkommt – und es vielleicht sogar bis ins National Final schafft. Das wird nichts für schwache Nerven und auf jeden Fall eine fette Party!

Das große National Final steigt am 28. März 2026 im Prater DOME, dem größten Club Österreichs – dort, wo sonst internationale Top-Acts auflegen. Wer es bis hierher schafft, steht vor einer riesigen Crowd im Scheinwerferlicht und hat die Chance, seine DJ-Karriere auf ein neues Level zu katapultieren und die Red Bull Turn It Up Trophy mit nach Hause zu nehmen.

Mehr Infos zu Locations, Timings und Tickets findet ihr unter: ww.redbull.com/turnitup

01 Insider-Tipps von Star-DJ Toby Romeo

Beim Red Bull Turn It Up DJ-Contest geht es um Instinkt, Vielseitigkeit und echte Crowd-Energy. Kein sicherer Rahmen, kein festgelegtes Genre, kein doppelter Boden. Stattdessen spontane Battles, wechselnde Themen und die Herausforderung, sich immer wieder neu auf die Crowd einzulassen. Für DJ und Producer Toby Romeo ist Red Bull Turn It Up mehr als ein normaler DJ-Contest – es ist eine Bühne, auf der DJs zeigen können, wer sie wirklich sind.

„Oft passiert der eigentliche Magic Moment bevor der Drop kommt – im Augenkontakt mit der ersten Reihe." DJ Toby Romeo

DJ Toby Romeo und die Crowd in der F1 Fan Zone © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Die spontanen Themen-Battles bei Red Bull Turn It Up verlangen laut Toby Romeo keine fixen Playlists, sondern ein tiefes Verständnis für Musik. Vorbereitung bedeutet für ihn, offen zu bleiben, verschiedene Genres zu kennen und Stimmungen lesen zu können. Wie man eine Crowd für sich gewinnt, hat Toby Romeo schon oft gezeigt – nicht zuletzt bei der Electric Love Endshow 2025. Darum hat er für die teilnehmenden DJs auch ein paar gute Tipps im Talon:

Stellt euch musikalisch breit auf, dann könnt ihr auch in unerwarteten Situationen souverän reagieren – und genau darauf komme es an.

Zum Job eines DJs gehört dazu, das Publikum auch musikalisch zu fordern und weiterzuführen.

Wenn es darum geht, eine Crowd in kurzer Zeit zu catchen, setze auf eine gesunde Mischung aus bekannten Songs und neuen Tracks, die noch nicht jeder am Schirm hat.

Zeige Präsenz auf der Bühne und verstecke dich nicht hinter den Turntables.

Denn Mindestens genauso wichtig wie die Songauswahl ist die Präsenz auf der Bühne, erzählt Toby Romeo aus Erfahrung: „Oft passiert der eigentliche Magic Moment bevor der Drop kommt – im Augenkontakt mit der ersten Reihe, im bewussten Einsatz des Mikrofons und im Gefühl dafür, wann man einen Moment laufen lässt und wann man ihn pusht."

02 So tickt Red Bull Turn It Up

Red Bull Turn It Up steht für ein DJ-Contest-Format der besonderen Art, bei dem die teilnehmenden DJs all ihre Skills auspacken, um die Crowd und die Trophy für sich zu gewinnen. Denn nicht eine Fachjury, sondern das Publikum entscheidet. In mehreren intensiven 1-on-1-Battles müssen die DJs ihr Können unter Beweis stellen und unter Zeitdruck musikalische Performances zu vorgegebenen Themen umsetzen. Diese können unter anderen von „Modus Mio“ und „We Love D'n’B“ über „Guilty Pleasures“ bis hin zu „4am in Ibiza“ und „Falco’s Legacy“ reichen und werden den DJs und Besucher:innen erst kurz vor jeder Runde präsentiert.

1 Min Das war Red Bull Turn It Up Austria 2024 Erlebe die Highlights von Red Bull Turn It Up Austria 2024.

03 Content-Timetable & Line-Ups

DATUM EVENT LOCATION DJ LINE-UP Tickets 21.02.2026 QUALIFIER Wien U4 Club, Wien Toby Strix, Jordan Dae, Tyo, DJ Odizz Zum Ticketshop! 28.02.2026 QUALIFIER Lustenau Club Sender, Lustenau Damo Uknow, Fabex, DJ LT, Manuh Zum Ticketshop! 07.03.2026 QUALIFIER Linz Remembar, Linz Osman Kerim, Solis, Mavn, Highnote Zum Ticketshop! 14.03.2026 QUALIFIER Graz Club Circle, Graz Numiz, DJ Pagix, The Waves, Churcher Zum Ticketshop! 28.03.2026 NATIONAL FINAL Prater DOME, Wien Ihr entscheidet! Zum Ticketshop!