Red Bull Valentines Day: Mit den Skydivern und Team Blanix auf Wolke 7!

Ewald Roithner: Sehr gern! Zuerst lassen sich Kurt und ich in unseren Segelflugzeugen mit zwei Schleppflugzeigen in die Luft ziehen, denn wir haben keinen eigenen Antrieb und sind auch in der Luft bei weitem nicht so flexibel wie ein normales Flugzeug, das je nach Bedarf die Flughöhe anpassen kann. Das macht das ganze Projekt schon speziell, weil man dadurch nur ein ganz kleines Zeitfenster hat, wo alles klappen muss, da geht es um Sekunden. Um das Herz zu zeichnen, musste Kurt rechts herumgefliegen und ich links – aber in der gleichen Querlage und Geschwindigkeit. Diese Faktoren müssen passen, damit das Herz auch gut ausschaut und die Skydiver sich ready machen können für ihren Absprung aus dem Hubschrauber, der ebenfalls richtig positioniert sein musste, damit die beiden unser Herz im richtigen Winkel passieren konnten, um als Amor den Pfeil durch das Herz zu fliegen. Durch die komplett andere Perspektive, die man aus der Luft hat, war das echt tricky.