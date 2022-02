Warum Valparaíso zu den besten Urban-DH-Tracks der Welt gehört

am 27. Februar Valparaíso in Chile unsicher macht.

auf einzelnen Abschnitten der Strecke drehte, erklärt dir, was wir uns vom Rennen in Valparaíso erwarten dürfen.

Urban MTB: Alles, was du über Downhill-Rennen in der … Du glaubst, Downhill ist nur etwas für …

"In den Treppen kannst du auf verschiedene Kombinationen setzen; du kannst springen, du kannst sie aber auch einfach hinunterrollen", erklärt er weiter. "Die Schwierigkeit dieses Abschnitts besteht darin, dass du wirklich, wirklich schnell unterwegs bist und du auf den Stufen bremsen musst. An diesem Punkt wird es rutschig, da der Grip fehlt. Und, um das Ganze noch etwas abzurunden, gibt es hier viele enge Kurven."

"In den Treppen kannst du auf verschiedene Kombinationen setzen; du kannst springen, du kannst sie aber auch einfach hinunterrollen", erklärt er weiter. "Die Schwierigkeit dieses Abschnitts besteht darin, dass du wirklich, wirklich schnell unterwegs bist und du auf den Stufen bremsen musst. An diesem Punkt wird es rutschig, da der Grip fehlt. Und, um das Ganze noch etwas abzurunden, gibt es hier viele enge Kurven."

"In den Treppen kannst du auf verschiedene Kombinationen setzen; du kannst springen, du kannst sie aber auch einfach hinunterrollen", erklärt er weiter. "Die Schwierigkeit dieses Abschnitts besteht darin, dass du wirklich, wirklich schnell unterwegs bist und du auf den Stufen bremsen musst. An diesem Punkt wird es rutschig, da der Grip fehlt. Und, um das Ganze noch etwas abzurunden, gibt es hier viele enge Kurven."