Red Bull Wings Cup in EA FC 27: Alles, was du wissen musst

Fast 80 Länder, ein Titel: Beim Red Bull Wings Cup in EA FC 27 spielst du dich vom Wohnzimmer oder vom Uni-Campus bis zum World Final in Miami . Hier erfährst du, wie die Teilnahme in Österreich funktioniert, welche Modi gespielt werden und wann das National Final in Salzburg steigt.

01 Der Red Bull Wings Cup in EA FC 27 erklärt

Sicher dir dein Ticket für das World Final in Miami! © Red Bull / Philip Platzer

Wer ist der oder die beste EA Sports FC 27 Spieler:in der Welt? Das wollen wir gemeinsam herausfinden. Der Red Bull Wings Cup ist ein globales Turnier in EA FC 27 . In der ersten Phase wird in fast 80 Ländern der oder die Beste gesucht, um das jeweilige Land beim World Final in Miami im Januar 2027 zu vertreten. In Österreich läuft der Wettbewerb vom 28. September bis 8. November 2026.

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Für die Qualifikation hast du zwei Wege: online in der Open League oder vor Ort in der University League. Beide Wege führen zum National Final, in dem die Besten aus beiden Ligen aufeinandertreffen. Nur der Sieger oder die Siegerin fährt zum World Final, das im Nu Stadium von Inter Miami steigt. Ganz im Motto des "The World’s Game" also.

Und das Beste: Die Teilnahme ist kostenlos. Du musst allerdings mindestens 18 Jahre alt sein.

02 Der Schedule im Überblick

Doch zunächst das Wichtigste: Wann läuft der Red Bull Wings Cup überhaupt? Wann geht's los? Und wie lange habe ich Zeit? Der Red Bull Wings Cup 2026 ist in Österreich am 28. September gestartet. Hier der gesamte Ablauf im Überblick.

Turnierphase Zeitraum Red Bull Wings Cup (gesamt) 28. September bis 08. November 2026 Open League bis 05. November 2026 University League bis 05. November 2026 National Final Salzburg 05. Dezember 2026 World Final Miami Januar 2027

03 Hol dir die Red Bull Wings Cup Can für exklusive Ingame-Belohnungen

Wer sich neben dem sportlichen Wettkampf exklusive Inhalte für das eigene Ultimate Team sichern will, kann auf die limitierte Red Bull Wings Cup Can zurückgreifen. Jede Dose enthält spezielle Codes, die sich auf der offiziellen Aktionsseite einlösen lassen, um besondere Ingame-Belohnungen in EA SPORTS FC 27 freizuschalten.

Ergänzend dazu gibt es besondere Bundles und Sixpacks rund um das Spiel, mit denen sich Gaming-Fans perfekt für die langen Gaming-Nächte und Qualifikationsrunden wappnen können. Jeder einzelne eingelöste Code schaltet sofort drei Belohnungen für Ultimate Team frei:

Ein Paket von 250 Saisonpunkten (SP), die deinen Fortschritt im Season Pass direkt nach vorne katapultieren.

Ein exklusives Leihspieler-Paket für sieben Partien. Hier wählst du aus fünf namhaften Fußballprofis, die offiziell mit Red Bull kooperieren, um dein Team kurzfristig mit purer Star-Power zu verstärken.

In-Game-Items: Zwei komplette Red Bull Wings Cup Trikotsätze, jeweils bestehend aus speziellem Event-Jersey, Hose und passenden Stutzen für den perfekten Look auf dem Spielfeld in EA Sports FC 27.

Besonders für den Start in die Saison bieten die Aktionsdosen einen spürbaren Wettbewerbsvorteil. Pro EA-Konto können bis zu vier Dosen-Codes aktiviert werden. Wer das Limit voll ausschöpft, sackt insgesamt 1.000 zusätzliche Season Points ein. Damit überspringst du zeitaufwendiges Grinden und schaltest hochkarätige Belohnungsstufen im aktuellen Saisonpass deutlich früher frei als die Konkurrenz.

04 Die Open League: Dein Weg über die PlayStation 5

Die Open League bildet das digitale Herzstück für den Red Bull Wings Cup. Sie richtet sich an alle, die von zu Hause aus antreten möchten. Ganz egal ob vom gemütlichen Sofa oder aus dem ergonomischen Gaming Chair. Zwischen dem 28. September und dem 05. November 2026 können sich ambitionierte Kicker online für das National Final qualifizieren .

Über die Open League kann jeder mitmachen © Red Bull / Philip Platzer

Ausgetragen wird die Open League exklusiv auf der PlayStation 5 im Modus Ultimate Team. Die Registrierung ist direkt im Hauptmenü von EA SPORTS FC 27 integriert. Über den Reiter PlayStation Tournaments gelangst du zur Kachel „Red Bull Wings Cup: Open League“, über die du dich mit deinem Team registrierst.

Anschließend wirst du einer Gruppe zugeteilt, in der du reguläre Matches bestreitest. Jeder Sieg bringt wertvolle Ranglistenpunkte. Wer seine Gruppe gewinnt, rückt in die geschlossene Qualifikationsrunde vor. Wer auch dort ungeschlagen bleibt oder sich an die Spitze setzt, bucht das direkte Ticket für die nationale Endrunde.

05 Die University League: Campus-Duelle im Rush-Modus

Studierende, die den Wettkampf lieber live vor Ort suchen, finden in der University League ihr persönliches Spielfeld. Anstatt isoliert zu Hause zu zocken, wandert das Setup direkt an Universitäten und Hochschulen, um den besten Campus-Zocker des Landes zu küren.

Die Locations der University League findest du auf der Event-Website . Folgende Termine stehen fest:

Location Bundesland Datum Uhrzeit Hauptuniversität Wien Wien 01. Oktober 09:00 Uhr - 16:00 Uhr WU Wien Wien 05. Oktober 09:00 Uhr - 16:00 Uhr Universität Graz Graz 06. Oktober 09:00 Uhr - 16:00 Uhr FH Campus 2 Graz 07. Oktober 09:00 Uhr - 14:00 Uhr FH Kufstein Kufstein 13. Oktober 09:00 Uhr - 15:00 Uhr Sowi Innsbruck Innsbruck 14. Oktober 09:00 Uhr - 15:00 Uhr Nexus Klagenfurt Kärnten 20. Oktober 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Gespielt wird hier im rasanten Modus Rush, der schnelle Ballstafetten und sofortige Action verlangt. Die Turniere vor Ort setzen auf ein dynamisches Aktivitäts- und Punktesystem: Teilnehmende können an beliebig vielen Matches teilnehmen. Fleiß und Ausdauer zahlen sich unmittelbar aus, da jedes gespielte und gewonnene Match zusätzliche Zähler auf das Leaderboard spült.

Die Spielerinnen und Spieler, die nach Abschluss der Campus-Tourneen ganz oben in der Rangliste stehen, ziehen direkt in das National Final ein und treffen dort auf die Sieger der Open League.

06 National Final Salzburg: Chancengleichheit im 95er-Modus

Im National Final in Salzburg gipfeln die beiden Qualifikationspfade in einem hochkarätigen Showdown. Hier stehen sich die stärksten Online-Spieler:innen und die zielsichersten Campus-Champions direkt gegenüber. Der Druck ist enorm, denn nur der Turniersieger oder die Turniersiegerin erhält das Ticket für das World Final in den USA.

Mach mit beim Red Bull Wings Cup und sicher dir dein Ticket für Salzburg © Red Bull / Philip Platzer

Um sicherzustellen, dass weder teure Pay-to-Win-Kader noch Zufallsfaktoren den Ausschlag geben, wechselt der Turniermodus für die Endrunde in das 95er-Rating . In diesem Modus besitzen alle Akteure auf dem virtuellen Platz identische Attribute und Spielstärken. Damit herrscht absolute Chancengleichheit für sämtliche Teilnehmenden. Reine Stick-Präzision, Passschärfe, Übersicht und mentale Stärke im K.o.-System entscheiden darüber, wer am Ende die Trophäe stemmt und das eigene Land im internationalen Wettbewerb vertreten darf.

07 World Final in Miami: Das große eSports-Spektakel

Das World Final des Red Bull Wings Cup steigt im Januar 2027 in Miami und bildet den unbestrittenen Höhepunkt des gesamten Turniers. Die Champions aller 80 teilnehmenden Nationen reisen an die Küste Floridas, um ein dreitägiges Festival des Fußballs zu erleben.

Der Auftakt an Tag eins widmet sich dem offiziellen Check-in sowie einer Eröffnungsfeier. An Tag zwei startet die heiße Phase mit den Gruppenspielen und ersten K.o.-Duellen im Nu Stadium, der Heimat von Inter Miami und Weltstar Lionel Messi. Hier wird das Geschehen zweigeteilt: Nach den virtuellen Partien müssen die Spielerinnen und Spieler auf dem echten Rasenplatz reale fußballerische Aufgaben meistern, die direkt in den Score einberechnet werden.

Inter Miami F.C. © NA

Am dritten Turniertag geht es um alles: Ab dem Viertelfinale wechseln die Spielorte quer durch die pulsierende Metropole Miami. Diese Schauplätze bleiben bis kurz vor Anpfiff geheim und bieten spektakuläre Kulissen, während die besten Vier und schließlich die beiden Finalisten um den offiziellen Titel des Red Bull Wings Cup Champions kämpfen.