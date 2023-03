Red Bull X-Alps 2023: Die Route für das härteste Abenteuerrennen der Welt

, einer Überquerung des Aletschgletschers in der Schweiz und einer Klettersteig-Passage in Südtirol. Das Ziel bleibt für alle Starter bis auf einen jedoch das selbe wie 2021:

Die Strecken-Präsentation wird auch bei den arrivierten Athleten um den Schweizer Christian "Chrigel" Maurer oder Lokalmatador Paul Guschlbauer für ein sportliches Kopfkino gesorgt haben: Denn es gibt einige spannende Neuerungen: Die neue Route für die 11. Edition von Red Bull X-Alps mit Start am 11. Juni 2023 steckt voller Herausforderungen inkl. neuer Start-Location in

, dann zum Piz Buin in der Schweiz und weiter nach Fiesch in der

nach Deutschland abbiegen. Von hier aus führt die Route nach Westen durch Süddeutschland und die Schweiz, vorbei an den Turnpoints Lermoos in der Tiroler

, Österreich, zu überqueren. Dann ist es nur noch ein kurzer Gleitflug bis zum schwimmenden Ziel im idyllischen Zeller See in der Region

Von Frutigen aus führt die Strecke über den Mont Blanc. Am Col du Petit Saint-Bernard müssen die Athleten anhalten, um ein Selfie zu machen und es an die Rennleitung zu schicken. Dann geht es 440 Kilometer ostwärts durch Norditalien, mit drei Berg-Turnpoints - Dufourspitze, Cima Tosa und den ikonischen