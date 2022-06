Red Bull Erzbergrodeo: "Letti" triumphiert, Walkner feiert, Hirscher stark

Hauptrennen – Red Bull Erzbergrodeo Verfolge die Action beim legendären Red Bull Erzbergrodeo in Österreich.

01 Das härteste Red Bull Erzbergrodeo aller Zeiten

40.000 Fans waren begeistert! Sie wollten ein hartes Rennen sehen und haben das härteste Red Bull Erzbergrodeo aller Zeiten bekommen – bei extremer Hitze und mit gleich 3 extremen Schlüsselstellen: Carl's Dinner, Motorex Highway und Dynamite. Von 500 Startern haben nur 8 Fahrer innerhalb des 4 Stunden-Limits das Ziel erreicht. Das sind die zweitwenigsten Finisher in der Geschichte des Red Bull Erzbergrodeos.

Für Begeisterung entlang und über der Strecke sorgte (auch) die Flugshow der Flying Bulls mit einer T28 Trojan und einem Alpha-Jet und das Red Bull Skydive Team mit Marco Waltenspiel, Marco Fürst (beide Wingsuit) und Felix Seifert (Fallschirm). Wer mehr davon sehen will: Am 2. und 3. September findet die AIRPOWER22 in Zeltweg statt

Siegerbild mit Karl Katoch: Mani Lettenbichler, Mario Roman, Trystan Hart © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

02 Mani & die Lettenbichlers schreiben Geschichte

Manuel Lettenbichler hat das scheinbar Unmögliche möglich gemacht und darf seinen ersten Triumph am Erzberg feiern. 2015 hatte schon sein Vater den Sieg am "Berg aus Eisen" geholt – Mani und Andi Lettenbichler sind damit das erste Vater-Sohn-Duo mit einer Sieger-Trophäe. Übrigens: Schon 2014 schaffte es der damals 16-jährige Manuel bis ins Ziel am Erzberg, er ist damit bis heute der jüngste Finisher aller Zeiten. 😱

Das diesjährige Rennen wird definitiv als eine der härtesten Ausgaben in die Geschichte eingehen – die Organisatoren haben auf jeden Fall geliefert. Den Sieg zu erringen bedeutet mir so viel. Damit ist ein weiterer Punkt auf meiner Liste abgehakt. Manuel Lettenbichler

Manuel Lettenbichler auf dem Weg zum Erzberg-Triumph © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

03 Michi Walkner ist der beste Österreicher

Für Michi Walkner hat das Rennen großartig begonnen und großartig geendet – mit Platz 6 holt er das beste Ergebnis eines Österreichers ever auf dem Erzberg. 🤩 An Carl's Dinner hat sich der GasGas-Rider allerdings verschluckt: Michi Walkner ist auf Platz 2 liegend in die Schlüsselstelle eingefahren und auf Platz 7 wieder rausgekommen...

Ich bin so glücklich über dieses Ergebnis. Es ist mein Heimrennen und ein Kultrennen. So lange an zweiter Stelle zu liegen, war unglaublich, aber beim Carl's Dinner ging mir die Luft aus. Ganz am Ende hatte ich zum Glück wieder ein bisschen Energie gefunden. Michael Walkner

Karl Katoch überreicht Michi Walkner die exklusive Finisher-Fahne © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Marcel Hirscher schafft den Sprung in die Top 100

Österreichs Ski-Legende Marcel Hirscher hat es zumindest bis zu Checkpoint 16 – und damit rund zwei Drittel der Strecke – geschafft und konnte mit seiner starken Performance auch Österreichs Motorsport-Legende Heinz Kinigadner begeistern. Nach 4 Stunden Kampf gegen den Erzberg holt Marcel Hirscher Platz 97, gestartet ist er auf Platz 123 aus der 3. Startreihe. 💪

Ich bin sehr zufrieden, sehr happy, dass ich meine Leistung bringen konnte und freue mich schon jetzt aufs nächste Jahr. Das Red Bull Erzbergrodeo ist echt verrückt und es ist sehr intensiv, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Marcel Hirscher

Erzberg-Experience für Marcel Hirscher © Sam Strauss / Red Bull Content Pool

Die 8 Finisher beim Red Bull Erzbergrodeo 2022

Platz Fahrer Team Zeit 1. Manuel Lettenbichler (GER) KTM 02:58:51 2. Mario Roman (ESP) Sherco 03:02:17 3. Trystan Hart (CAN) KTM 03:11:53 4. Billy Bolt (GBR) Husqvarna 03:18:25 5. Alfredo Gomez (ESP) GasGas 03:20:30 6. Michael Walkner (AUT) GasGas 03:40:32 7. Wade Young (RSA) Sherco 03:55:13 8. Matthew Green (RSA) KTM 03:55:54

04 Rookies am Podium, Favoriten in der ersten Reihe

7 Min Prolog Tag 2 Highlights – Red Bull Erzbergrodeo Die beste Action vom Prolog am zweiten Tag des Red Bull Erzbergrodeo 2022.

Premiere x 3 beim Prolog für das Red Bull Erzbergrodeo: KTM Factory Rider Kailub Russell (USA) gewinnt gleich bei seinem ersten Start auf dem Berg aus Eisen mit einem hauchdünnen Vorsprung vor den beiden Amateuren Dominik Olszowy (POL) und Kyle Flanagan (RSA).

Hinter diesen 3 Podiumsneulingen reiht sich die Extreme Enduro-Weltelite auf, um aus der ersten Startreihe ins Rennen zu gehen, darunter Manuel Lettenbichler (5.), Billy Bolt (6.) Michi Walkner (7.), Wade Young (10.), Taddy Blazusiak (14.), Dieter Rudolf (16.) oder Titelverteidiger Graham Jarvis (24.).

Marcel Hirscher kämpft sich "locker" ins Finale

Das Ziel waren die Top 500, geworden ist es Platz 121 – Ski-Legende Marcel Hirscher hat beim Prolog mit einer starken Performance beeindruckt und darf damit aus der dritten Reihe ins Red Bull Erzbergrodeo starten.

Jeder Checkpoint, den ich am Sonntag schaffe, wird ein Erfolg für mich sein. Marcel Hirscher (Husqvarna)

05 Die besten Bilder vom zweiten Renntag

Prolog 2022-Sieger Kailub Russell © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Michael Walkner: Steiniger Weg in die erste Startreihe © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool Marcel Hirscher: Starke Performance mit Husquarna © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Manuel Lettenbicher ist bestplatzierter Top-Favorit © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Titelverteidiger Graham Jarvis © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Sandra Gomez gewinnt überlegen die Lady Cup Prologwertung © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

06 Endergebnis beim Blakläder Iron Road Prolog

Pos. Fahrer Team Zeit 1. Kailub RUSSELL (USA) KTM 7:11,77 2. Dominik OLSZOWY (POL) GasGas 7:11,841 3. Kyle FLANAGAN (RSA) KTM 7:14,203 4. Sonny GOGGIA (ITA) KTM 7:15,577 5. Manuel LETTENBICHLER (GER) KTM 7:18,082 6. Bill BOLT (UK) Husqvarna 7:19,916 7. Michael WALKNER (AUT) GasGas 7:20,066 8. Philipp SCHOLZ (GER) KTM 7:20,238 9. Matthew GREEN (RSA) KTM 7:20,283 10. Wade YOUNG (RSA) Sherco 7:21,19

Panel Show – Red Bull Erzbergrodeo Verfolge die Action beim legendären Red Bull Erzbergrodeo in Österreich.

07 Russell fährt Bestzeit bei doppelter Premiere

9 Min Prolog Tag 1 Highlights – Red Bull Erzbergrodeo Die beste Action vom Prolog am ersten Tag des Red Bull Erzbergrodeo 2022.

Schotter und Speed, Traktion und Drifts sorgen für ein spektakuläres Comeback des Red Bull Erzbergrodeo – und für eine Überraschung gleich am ersten Renntag. Bestzeit beim Blakläder Iron Road Prolog fährt Kailub Russell bei einer doppelten Premiere: Für den US-Amerikaner ist es sein allererster Kampf gegen den Berg aus Eisen, unterwegs ist der 32-jährige mit einer KTM 300 EXC Erzbergrodeo Edition, die an diesem Wochenende zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen ist.

Kailub Russell hat damit die vollständig anwesende Extreme Enduro-Weltelite hinter sich gelassen. Top-Favorit Manuel Lettenbichler verliert rund 6 Sekunden und fährt auf Platz 4, Michi Walkner kommt als stärkster Österreicher auf Platz 6 ins Ziel, Titelverteidiger Graham Jarvis wird 23. Vorerst für die erste Startreihe eingecheckt haben auch Billy Bolt, Mario Roman, Wade Young, Alfredo Gomez und Erzberg-Legende Taddy Blazusiak. Die finale Startaufstellung der besten 500 für das Red Bull Erzbergrodeo am Sonntag wird am zweiten Prolog-Tag entschieden.

08 Paul Bolton: Der Prolog am Erzberg als POV

5 Min Paul Bolton: Prolog POV beim Red Bull Erzbergrodeo Sei live dabei, wenn Red Bull Erzbergrodeo-Veteran Paul Bolton den Prolog am "Berg aus Eisen" noch einmal riskiert.

09 Die besten Bilder vom ersten Renntag

Kailub Russell, Überraschungssieger am ersten Prolog-Renntag © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool Hard Enduro, aber herzlich: Michi Walkner grüßt vom Erzberg © Philip Platzer / Red Bull Content Pool Manuel Lettenbichler am Weg zu Platz 4 am ersten Prolog-Renntag © Philip Platzer / Red Bull Content Pool Lagebesprechung: Karl Katoch, Manuel Lettenbichler und Heinz Kinigadner © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Legenden-Besprechung: Graham Jarvis und Taddy Blazusiak © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Leistungs-Besprechung: Michi Walkner und Wade Young © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Zum Abschluss: Der legendäre "Sturm auf Erzberg" © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

10 Marcel Hirscher fährt auf Erfolgskurs

Österreichs Ski-Legende Marcel Hirscher wechselt von zwei Brettern auf zwei Räder und kämpft beim härtesten Offroad-Einzel-Rennen um sein Ticket für das Red Bull Erzbergrodeo – dafür muss er im Prolog unter die besten 500 Fahrer (von 1.200) kommen. Die Richtung stimmt: Der 33-jährige, der auf einer Husqvarna TE 300 mit Startnummer 89 unterwegs ist. liegt nach dem ersten Renntag auf Platz 110.

Die Stimmung hier ist mega, das Wetter ist wunderbar und es sind sehr viele coole Leute hier – das Red Bull Erzbergrodeo ist definitiv einen Besuch wert. Ich freue mich auf das gesamte Wochenende. Marcel Hirscher

9 Min Marcel Hirscher am Erzberg Ski-Legende Marcel Hirscher bereitet sich auf das härteste Enduro-Rennen der Welt vor und macht sich auf die Suche nach dem möglichen Maximum.

11 Zwischenstand Prolog (erster Lauf)

Pos. Fahrer Team Zeit 1. Kailub RUSSELL (USA) KTM 07:11,8 2. Dominik OLSZOWY (POL) GasGas 07:11,8 3. Kyle FLANAGAN (RSA) KTM 07:14,2 4. Manuel LETTENBICHLER (GER) KTM 07:18,1 5. Bill BOLT (UK) Husqvarna 07:19,9 6. Michael WALKNER (AUT) GasGas 07:20,0 7. Sonny GOGGIA (ITA) KTM 07:20,0 8. Philipp SCHOLZ (GER) KTM 07:20,2 9. Matthew GREEN (RSA) KTM 07:20,3 10. Wade YOUNG (RSA) Sherco 07:21,2 110. Marcel HIRSCHER (AUT) Husqvarna 08:01,9