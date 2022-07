Schnelle Rhymes: 5 Rap-Rekorde, die ihresgleichen suchen

Eminem gehört zweifellos zu den schnellsten Rappern dieser Welt. 2013 schaffte es seine Single "Rap God" selbst ins Guinness World Records für die meisten Wörter in einem Song, während ein Gastauftritt in Nicki Minajs "Magesty" ganze 85 Wörter in nur 12 Sekunden verpackte. Doch ist es "Godzilla" - Abkömmling der 2020 erschienenen LP "Music To Be Murdered By" - in dem er seine wahren Speed-Skills zeigt.