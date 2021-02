Bärenstarke Saison der österreichischen Rodel-Asse

Manche Geschichten kann nur der Sport erzählen. Und genau so eine ganz besondere Story ist das Comeback von Thomas Steu und Lorenz Koller nach ihrem Horrorsturz in Sigulda vor einem Jahr. „Wir wissen selbst noch nicht genau, wie wir nach diesem Crash so eine Saison abliefern konnten", erklärte Thomas Steu über die für viele überraschend erfolgreiche Doppelsitzer-Saison im Winter 2020/2021. "Wir haben richtig gut trainiert. Ich bin, glaube ich, auch im Kopf relativ stark und habe das Ganze sehr gut weggesteckt. Ich habe mir gleich gedacht, dass wir wieder dort hinkommen können, wo wir waren.“ Sie haben ihre bisherigen Erfolge mit vier Saisonsiegen und neun Podestplätzen sogar noch übertroffen und zauberten die erfolgreichste Saison ihrer Karriere in den Eiskanal.