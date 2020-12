1 Eiskanal – 2 Frauen – viele Unterschiede

Skeleton vs. Rodeln – auf den ersten Blick wirken die beiden Sportarten artverwandt. Klar, beides sind Wintersportarten und bei beiden dient der Eiskanal als Wettkampfstätte. Doch die beiden olympischen Disziplinen sind unterschiedlicher als von vielen erwartet. Die größten Unterschiede haben uns die beiden Weltklasse-Athletinnen Janine Flock und Hannah Prock erklärt. Aber auch die Gemeinsamkeit des Skeleton-Stars und des Rodel-Talents ist schnell klar: Ihr Gefühl für die richtige Linie und ihre einzigartige Fähigkeit, bei Geschwindigkeiten über 130 km/h in Sekundenbruchteilen die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Je runder man steht, desto schneller der Speed – dadurch wird es aber auch rutschiger und instabiler, den Rodel zu lenken. Hannah Prock, Rodlerin

Das Sportgerät

Willkommen in der Formel 1 auf Eis! Sowohl beim Skeleton als auch beim Rodeln ist das Material ein entscheidender Erfolgsfaktor. Es sind echte Hightech-Schlitten , maßgeschneidert auf die Athletinnen, um möglichst aerodynamisch zu sein. Auch wenn beide „Untersätze“ das Grundthema Eis gemeinsam haben und sehr viel Know-how in den Konstruktionen steckt, sind darüber hinaus schon nicht mehr viele Gemeinsamkeiten zu erkennen.

Schon auf den ersten Blick unterscheiden sich die Sportgeräte enorm: Während Janine Flock als Skeletoni mit dem Bauch in der Wanne liegt, liegt Rennrodlerin Hannah Prock mit dem Rücken in der Schale.

Das Skeleton ist ein Stahlgerippe, das an allen Ecken miteinander verbunden ist. Von dieser einzigartigen Grundform, stammt auch der Name (skeleton englisch für Gerippe) für dieses Sportart ab. Dadurch, dass alles miteinander verschweißt ist, ist der Skeleton-Schlitten unflexibel und schwer zu lenken. Auf den ersten Blick wirkt er mit den den Haltegriffen rechts und links an den Wannenrändern etwas „anti-hightech“. Doch die inneren Werte des Sportgeräts von Janine Flock sind auf den Millimeter genau auf den Körper und Fahrstil der mehrfachen Europameisterin abgestimmt. Es steckt extrem viel Entwicklungsarbeit in so einem Schlitten. Gemeinsam mit Trainer und Lebenspartner Matthias Guggenberger hat das Team rund um Janine Flock eine echte „Waffe“ für den Eiskanal entworfen. „Matthias ist das Mastermind hinter meinem Schlitten“, betont Janine. „Wir bauen alles selber, von den Kufen bis zur Schale.“ Apropos Kufen : Auch diese sind bei beiden Sportarten gänzlich unterschiedlich: Bei Skeleton sind die Kufen aus Rundstahl, was das Manövrieren des bis zu 35 kg schweren Schlittens im Eiskanal bei 130 km/h noch schwieriger macht.

Die Rennrodeln sind mit 21 bis 25 kg Maximalgewicht beim Damen-Einsitzer nicht nur wahre Leichtgewichte, sondern sie haben auch eckige Laufschienen, die sich so richtig ins Eis hineinschneiden. „Auf dem Skeleton ‚schwimmt‘ man ein bisschen, die Rodel beißt sich so richtig ins Eis“, erklärt Hannah Prock, die selbst auch schon mal eine Fahrt auf dem Skeleton gewagt hat. „Beim Rodeln gilt: Je runder man steht, desto schneller ist man. Aber desto rutschiger und instabiler wird die Rodel und das Lenken wird schwieriger."

Nicht nur dank des geringeren Gewichts und der eckigen Kufen reagiert der Rennrodel schneller auf die Manöver von Hannah Prock. Durch die Grundkonstruktion von zwei verbundenen "Böcken", auf denen die Kufen montiert sind, ist der Rodel viel flexibler.

Ein schneller Start ist die perfekte Basis für eine gute Laufzeit. © Michael Kristen / Red Bull Content Pool

Pinguin vs. Sprint

Während Hannah Prock den "Pinguin" macht, wie die deutschen Rodler das Anschieben am Start nennen, geht es bei Janine Flock um die Schnellkraft in den Beinen und eine gute Balance, während man mit einer Hand den Skeleton-Schlitten anschiebt und sich dann darauf in Position bringt. „Ich arbeite hart an meiner Startzeit. Ich bin nicht die geborene Sprinterin, habe aber in den vergangenen Jahren durch gezieltes Training schon sehr viel Zeit herausgeholt.“

Während man es beim Skeleton in den Beinen haben muss, um die Nummer 1 beim Starten zu sein, geht es beim Rodeln im Sitzen um die schnellste Startzeit. „Wir schieben uns mit beiden Armen vom Start ab und versuchen dann durch das Tatzeln so viel Geschwindigkeit wie möglich aufzubauen“, beschreibt Hannah Prock die Startsequenz. „Unsere deutschen Kollegen nennen es ‚Pinguin‘ – um hier richtig viel Kraft aufs Eis zu bekommen, helfen uns erstens die Spikes im Handschuh, zweitens natürlich unser hartes Training für Oberkörper und Rücken . Man muss schon ein echtes ‚Viech‘ sein, wenn man sich mit voller Kraft am Eis nach vorne schiebt um schneller zu sein als die besten Starter der Welt.“

Die Position

Kopf voraus oder im Blindflug durch den Eiskanal. Such dir aus, was dir lieber wäre. Ganz ehrlich: Wir haben vor beidem extrem viel Respekt, denn wer im Eiskanal mit 130 Sachen die Kurvenkombinationen fehlerfrei meistert, beweist nicht nur Schneid und Courage, sondern auch extrem viel Gefühl. „Die Position ist ein riesiger Unterschied. Wir liegen mit Rücken auf dem Rennrodel und bemühen uns, dem Wind so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Darum strecken wir den Kopf weit nach hinten und fahren quasi blind durch den Eiskanal, denn jeder Blick kostet wertvolle Zeit“, betont Hannah Prock. „Es ist extrem wichtig, dass man den Eiskanal und seine Kurven gut im Kopf hat. Je besser man das Gefühl mit der Bahn aufbauen kann, desto besser klappt das blind fahren.“

Wenn man die Rodel-Position einmal auf den Kopf stellt, kommt man zum Skeleton-Sport. Kopf voraus, auf dem Bauch liegend, rast Janine Flock den Eiskanal mit über 130 km/h hinunter. Dass beim Helm ein extra Kinnschutz angebracht ist, beruhigt uns hier nicht unbedingt. „Ganz ehrlich, auch wenn der Skeleton-Sport spektakulärer ausschaut als das Rennrodeln: Ich würde behaupten, dass Rodeln gefährlicher ist als Skeleton. Unser Schwerpunkt liegt durch das Gewicht des Schlittens durch unsere Position viel tiefer, darum passieren bei uns auch weniger schwere Stürze.“ Der Vorteil, die Augen nach vorne gerichtet zu haben, gilt aber nur bedingt. „Erstens ist das Sichtfeld extrem eingeschränkt , zweitens drückt es einem durch die Fliehkräfte den Kopf aufs Eis, sodass man nichts mehr sieht aus das Eis unter sich. Wie zum Beispiel in Kurve 15 in Sigulda“, beschreibt Janine Flock.

Lenken

Apropos Kurven: Weder Skeleton-Schlitten noch der Rennrodel haben eine Bremse oder ein Lenkrad montiert. Okay, das sind jetzt keine sensationellen News, das haben wir schon alle gewusst. Aber wie lenken Hannah Prock und Janine Flock durch die Kurven? Die Antwort liegt auf der der Hand bzw. auf dem Schlitten. Bei beiden Sportarten arbeitet man maßgeblich mit Gewichtsverlagerungen .

Am Skeleton-Schlitten drückt Janine Flock mit Schulter und Knie die Fräsung der Kufen ins Eis und kann dadurch lenken. Bei Kurven mit hohem Druck muss sie ihren Fuß am Eis schleifen lassen, damit sich der Schlitten dreht (so ähnlich, wie wenn man beim Einkaufswagen auf eine Rolle steigt und sich die Spitze dann dreht). Wenn sie den Druck rechts gibt, lenkt der Schlitten nach rechts ein.

Und jetzt drehen wir den Spieß regelrecht um. Denn Hannah Prock liegt mit den Beinen voraus auf dem Rennrodel. Sie kann zusätzlich mit ihren Füßen Druck auf die die Hörner geben, mit denen die Kufen verbunden sind, um den Rodel zu manövrieren. Aber das Lenkverhalten funktioniert bei ihr genau anders herum: Wenn Hannah nach links fahren will, drückt sie ihr rechtes Bein an das rechte Hörnderl.

Hannah Prock © Michael Kristen / Red Bull Content Pool

Der Verband

Wer glaubt, dass Janine und Hannah der gleichen Sparte zugeordnet sind, ist auf dem Eisweg. Während Hannah Prock zum Österreichischen Rodelverband (ÖRV) zählt, wo das Kunstbahnrodeln und das Naturbahnrodeln beheimatet sind, ist Janine Flock Teil des österreichischen Bob- und Skeletonverbandes (ÖBSV) .