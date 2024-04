Sand Land ist ein charmantes Action-Adventure in der Post-Apokalypse

Auch wenn ein Spiel ein dystopisches Setting hat, muss es nicht automatisch bedrückend und düster sein. Sand Land nimmt das Konzept einer Welt nach dem Untergang, und füllt sie mit einem farbenfrohen Ensemble an Charakteren, einer ordentlichen Portion Humor und jeder Menge Hoffnung.

Sand Land - Die Fakten Genre Action Adventure Release am 26.04.2024

10 Min Japan's AAA gaming How Japan's AAA gaming resurgence makes it a significant force in the industry.

Der Scheriff und der Dämon

Sand Land folgt der Geschichte des Mangas von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama, welcher im Jahr 2000 im japanischen Shonen Jump und 2001 im deutschen Banzai!-Magazin erschienen ist. Es beschreibt die Erde in einer Zeit, nachdem sie durch von den Menschen verursachte Klimakatastrophen zu einem von Sand Ödland verkommen ist. Die letzten Reste der Zivilisation sind verstreut und arbeiten mit wenigen Ressourcen wie Nahrung und Wasser.

Belzebub ist der Held der Geschichte © Bandai Namco

Es ist beeindruckend, dass Toriyama unter dieser düsteren Prämisse eine Geschichte präsentiert, die sich dennoch leichtherzig anfühlt. Ihr übernehmt die Rolle des Dämonenprinzen Belzebub. Gemeinsam mit den übrigen Dämonen lebt er versteckt vor den Menschen. Um zu überleben, stiehlt er mit seinen Kameraden Wasser und Vorräte von den Militärtransportern, die sich ab und zu in ihre Nähe verirren. Denn der König und sein Gefolge sitzen scheinbar auf einem größeren Vorrat an Wasser. Das möchte ein Mensch allerdings ändern. Rao, ein Scheriff eines kleinen Dorfes, vermutet eine legendäre Quelle im Süden. Allerdings ist die Reise dorthin für ihn alleine zu gefährlich. Aus diesem Grund schmiedet er eine seltene Allianz mit Belzebub und den Dämonen, damit ihn dieser auf seinem Abenteuer begleitet. So beginnt ein wilder Roadtrip durch das Sand Land.

Knuffige Panzer und rasende Räder

Diese Reise wird spielerisch in Form eines Action-Adventures innerhalb einer offenen Spielwelt umgesetzt. Sand Land hebt sich dabei dadurch von anderen Vertretern des Genres ab, dass hier ein großer Fokus auf Fahrzeugen liegt. Im Laufe des Spiels kommen Belzebub und Co. in den Besitz unterschiedlicher Vehikel, die, ähnlich wie in Dragon Ball, innerhalb von kleinen Kapseln verstaut werden können. Neben einem Panzer, mit dem ihr natürlich angreifende Schergen aufs Korn nehmen könnt, packt ihr euch aber unter anderem auch ein Motorrad und kleinen Kampfläufer in den Fuhrpark.

Mit dem Motorrad seid ihr flott unterwegs © Bandai Namco

Jedes Gefährt hat dabei eine eigene Aufgabe und findet sowohl in Kampf- als auch Erkundungsszenarien seinen Zweck. Dass ihr jederzeit direkt zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugen wechseln könnt, macht es unglaublich einfach, mit dem Panzer eure Gegner unter Beschuss zu nehmen, anschließend mit dem Motorrad eine neue Position einzunehmen und wieder zurückzuwechseln. Sand Land stellt die Vehikel klar in den Vordergrund. Das ist auch wirklich gut. Denn die Passagen, in denen ihr mit ihnen durch die Welt reist, kleine Rätsel löst oder in den Kampf zieht, fühlen sich immer spaßig und dynamisch an. Wer dabei aber auf komplexes Gameplay im Stil eines Armored Core erwartet, wird aber enttäuscht. Die Gefechte, vor allem Boss-Kämpfe, sind zwar nicht unglaublich fordernd, aber sorgen mit Mechaniken wie Sichtlinien und Höhenvorteilen durchaus für taktische Tiefe.

In eurem Panzer wehrt ihr euch gegen Feinde © Bandai Namco

Wenn ihr dann erfolgreich aus diesen Gefechten hervorgeht, oder die Welt erkundet, werdet ihr immer wieder auf Material, wie Metalle, oder andere Bauteile stoßen. Mit diesen könnt ihr eure Vehikel dann aufrüsten oder mit neuen Waffen versorgen. Dadurch baut ihr eine nette Verbindung zu eurem Fuhrpark auf. Jedes Fahrzeug in eurem Besitz fühlt sich wirklich an, als wäre es euer eigenes.

53 Min Moto 7: The Movie Top-Rider treiben ihren Sport auf ein neues Niveau. Ob in einer Hightech-Anlage oder bei der Suche nach dem nächsten Freeride-Paradies -- sie geben immer Vollgas.

NAHKAMPF und so

Ein Aspekt, in dem Sand Land leider nicht ganz die Qualität des Vehikel-Gameplays hochhalten kann, sind viele Passagen, in denen ihr als Belzebub abseits eines Fahrzeuges unterwegs seid. Diese spielen sich immer noch solide, lassen aber etwas das Maß an Abwechslung vermissen, die man an Bord eines Fahrzeuges hat.

Der Panzer ist eines von mehreren Fahrzeugen © Bandai Namco

So sind die Nahkampf-Einlagen beispielsweise etwas steif. Mit leichten und harten Angriffen prügelt ihr relativ stumpf auf Gegner ein, weicht an und aktiviert hin und wieder einen Special-Move. Den Attacken von Belzebub fehlt es leider an Einschlag und Varianz. Das ändert sich auch nicht mit den Talentbäumen, in die man durch das Aufsteigen von Stufen Fähigkeitspunkte investieren darf.

Sowohl Belzebub als auch seine mitreisenden Kameraden haben jeweils einen solchen Talentbaum. Pro Stufe dürft ihr einen Punkt für den Prinzen und einen für seine Begleiter ausgeben. Belzebub lernt dadurch neue Moves und Aktionen, die Fertigkeiten eurer Freunde dienen als passive Bonus-Fähigkeiten.

Nahkampf in Sand Land ist einer der Schwachpunkte des Spiels © Bandai Namco

Doch ihr müsst euch nicht nur mit Feinden prügeln. An und wann wartet auch eine kleine Schleich-Sektion auf euch. Hier gilt es in bester Solid Snake-Marnier Feinde zu umgehen und diese durch einen fiesen Erschrecker außer Gefecht zu setzen. Ähnlich wie beim Nahkampf erfindet hier Sand Land das Rad nicht neu, allerdings sind diese Spielabschnitte durchaus gelungen und bieten eine nette Abwechslung zur Erkundung der Open World.

Und in der offenen Welt gibt es jede Menge Gegenstände zu sammeln. Wie bereits erwähnt, investiert ihr diese dann vor allem in die Aufrüstung eurer Vehikel. Dabei ist die Welt von Sand Land durch diese Fahrzeuge auch sehr leicht zu bereisen und Erkundung, sowie der Weg von A nach B, fühlen sich nie langweilig oder zäh an. Tatsächlich zwingt einem der Titel die Open World auch nicht unbedingt auf.

52 Min Abu Dhabi Desert Challenge 2024 highlights Round 2 of the Abu Dhabi Desert Challenge offers challenging sand dunes and baking heat in remote UAE deserts.

Leichte Kost für Anime-Fans

Unter’m Strich ist Sand Land ein charmantes Action-Adventure mit wirklich sympathischen Charakteren, das auch nicht zu lange Zeit in Anspruch nimmt. Zwar fehlen dem Titel wirklich Highlights, aber es ist auch zu keinem Zeitpunkt schlecht oder langweilig. Es ist wirklich gemütliche, leichte Kost.

Eure Heldentruppe begleitet euch durch das Abenteuer © Bandai Namco

Abgerundet wird das solide Gesamtpaket aber mit einer wunderschönen Optik, die den Stil des Mangas - und der neu erschienenen Anime-Serie - perfekt einfängt. Akira Toriyamas Designs können hier auch in der dritten Dimension vollkommen ihren Charme ausspielen. Besonders die knuffigen Modelle der Fahrzeuge sorgen immer für ein Schmunzeln.

Die englische Sprachausgabe ist gut, lässt an ein paar Stellen aber etwas Emotion vermissen. Letztendlich fiel das zwar eigentlich nie wirklich ins Gewicht, aber bei Bedarf stehen euch auch die japanischen Sprecher zur Verfügung.