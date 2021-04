Schon im Alter von acht Jahren hat Sarah angefangen ihre Leidenschaft für den Siebenkampf zu entdecken. Ihr damaliger Trainer hat in ihrer Volksschule sportmotorische Tests durchgeführt und da ist Sarah ganz klar herausgestochen. „Er hat damals meine Direktorin kontaktiert und die hat dann sofort mit meinen Eltern gesprochen. Die haben genau zu dieser Zeit etwas zum Austoben für mich gesucht, weil ich ein eher hyperaktives Kind war, würde ich sagen.“, erzählt sie uns lachend. Und da viel der erste Startschuss und Sarah hat begonnen zu trainieren. Schnell hat sie dann gemerkt, dass sich da schnell eine Leidenschaft aus dem Hobby entwickelte und sie sich auch in Wettkämpfen beweisen möchte. „Ich habe dann begonnen bei Kinder-Zehnkämpfen mitzumachen und das hat mir von Beginn an, eine Menge Spaß bereitet“, erzählt sie mit leuchtenden Augen. Ein paar Jahre vergingen und bei ihrer ersten U18 Weltmeisterschaft 2015 hat sie sofort bewiesen, dass sie Talent hat und durfte die Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Diese erste Topplatzierung kam für sie aus dem Nichts, aber schnell war auch der Konkurrenz klar: diese erste Medaille wird nicht die einzige bleiben! „Mittlerweile habe ich schon fünf Medaillen bei Nachwuchsmeisterschaften geholt und bin gerade am Sprung von der U23 in die allgemeine Klasse - und damit steht auch schon die Olympia Qualifikation für mich auf dem Plan. Ich befinde mich also gerade am Übergang zu den Großen und freue mich schon darauf, dort mitzumischen“, so Sarah.

Gerade, wenn man in so jungen Jahren im Spitzensport Fuß fasst, gibt es den ein oder anderen Abstrich, den man für die Karriere machen muss. Auch Sarah weiß: „Natürlich hat es mich ab und zu geärgert, weil ich irgendwo nicht dabei sein konnte.“, erzählt sie und fügt schnell an: “Aber das Coole ist, dass ich durch den Sport so viel herumgekommen bin und auch im Verein so viele gute Freunde und Freundinnen gefunden habe, dass ein Trainingslager viel cooler für mich war als zehn Mal feiern gehen.“

Ein Leben ohne Training könnte sich Sarah heute nicht mehr vorstellen, ihr Ansporn ist aber nach wie vor der Spaß an der Sache. Wenn sie mal eine Woche frei hat, schlägt ihr unersättlicher Bewegungsdrang spätestens nach zwei, drei Tagen zu und sie muss die überschüssige Energie los werden: „Ich möchte einfach so gut werden wie nur möglich und das habe ich jeden Tag vor Augen. Mein großes Ziel – und ich glaube, das ist das Ziel von so ziemlich jedem Sportler – ist es, eine Olympiamedaille zu holen." Angst vor neuen und großen Herausforderungen kennt sie nicht und das wird Sarah in Zukunft noch sehr zugutekommen.

