Sarah Lagger: Ich komme ja ursprünglich aus Kärnten vom Land, wo wir einen großen Garten haben und vieles in bester Qualität anbauen. Meine Mama kocht noch dazu richtig gut und hat uns von klein auf beigebracht auf unsere Ernährung zu achten. Ich habe also keinen speziellen Ernährungsplan, aber ich habe das Kochen von meiner Mama gelernt und schaue natürlich, dass ich gesund und auf mein Training abgestimmt esse.

Sarah Lagger: Ich würde jetzt nie während meiner Trainingswoche eine Fertigpizza oder sowas essen, haha, sondern koche viel lieber, wenn ich in Wien bin. Ich achte da sehr auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Wenn ich zum Beispiel einen Krafttrainingsblock habe, dann esse ich mehr Proteine. Wenn ich wiederum harte Läufe habe, dann achte ich ein bissl mehr auf meine Kohlenhydratzufuhr. So kompliziert ist das gar nicht.

Was passiert, wenn du zwischendurch Heißhunger hast? Was snackst du da?

Sarah Lagger: Wenn ich einen süßen Snack haben will, dann ist das definitiv dunkle Schokolade. Mein Glück ist auch, dass ich Gemüse wirklich richtig gerne esse – das trifft sich für einen gesunden Ernährungsstil halt auch sehr gut. Ich versuche bei wirklich jeder Mahlzeit Gemüse oder Obst dabei zu haben. Heikel bin ich beim Essen gar nicht, mir schmeckt so ziemlich alles – außer Lakritze, haha!

Sarah Lagger: Naja… ich habe keinen wirklichen Essens-Rhythmus. Ich bin drauf gekommen, dass für mich das Allerwichtigste ist, dass ich direkt nach dem Training etwas zu Essen bekomme. Das ist ganz lustig oder manchmal auch nicht, haha. Wenn ich daheim in Kärnten bei meiner Familie bin, dann wissen die mittlerweile ganz genau, dass man mit mir nach dem Training erste reden kann, wenn ich etwas zu essen bekommen habe. Ich kann das wirklich unausstehlich sein, wenn ich nach dem Training Hunger habe. Deswegen habe ich beim Training immer entweder einen Müsliriegel oder einen Apfel mit dabei – einfach etwas Kleines, um gleich nachher essen zu können. Und ja, ich koche mir oft vor. Auch wenn es nur Kartoffeln oder Reis sind. Das macht vieles einfacher! Wenn ich nach Hause komme, schon die Basis habe und nicht mehr so lange in der Küche stehen muss nach einem anstrengenden Training, bin ich glücklich.

