Sarah Lagger: Ja, aber das coole am Siebenkampf ist ja, dass er so vielfältig ist. Wir müssen Laufen, Springen, Hürdenlaufen und und und – es ist eigentlich alles dabei. Das macht auch das Training so aufregend, aber eben auch schwierig. Ich glaube, dass es extrem viele Wege gibt, die gut funktionieren, aber man muss halt erst einmal den richtigen finden. Bei uns ist das so: das Jahr ist grundsätzlich in mehrere Phasen unterteilt. Je näher es zu einem Wettkampf kommt, desto höher wird die Intensität und desto weniger wird der Umfang. In einer Phase wie dem Aufbau – im Winter zum Beispiel – ist der Umfang extrem hoch, dafür aber nicht so intensiv. Wenn ich zum Beispiel Speerwerfen trainieren will, dann mache ich das nicht das ganze Jahr, sondern ich mache extrem viele Medizinballwürfe, Imitationen und andere Ballwürfe. Da habe ich dann eigentlich ein paar Monate gar keinen Speer in der Hand. Erst zum Wettkampf hin werfen wir dann immer mehr.