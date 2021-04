2019 hat Sarah die Schule abgeschlossen und sich, wegen der besseren Trainingsmöglichkeiten, zum Heeresport gemeldet. Als Schülerin hatte die heute 21-Jährige nicht die Zeit, so hart und intensiv zu trainieren, wie sie das wollte – Unterricht musste eben sein. Heute ist das anders, wenn nur dieser "kleine Stolperstein" mit dem Namen Corona nicht wäre: „Ich hatte letzten Winter echt viel Zeit, um hart und ausgiebig zu trainieren, weil ich unbedingt nach Tokyo will“, sagt Sarah und fügt an: „Aber dann war März und Corona war plötzlich da und hat alles verändert. Das war sehr hart. Alle meine Ziele wurden sozusagen auf einen Schlag irgendwie abgeblasen oder verschoben.“ Außerdem war es genau das Jahr, in dem die Siebenkämpferin ihren langjährigen Trainer gewechselt hat, was zusätzlich noch eine Herausforderung darstellte. Sie ist nach Wien gezogen, in ein anderes Bundesland und in eine eigene Wohnung – weg aus Kärnten und von ihrer Familie. Für Sarah war das ein enorm großer Schritt. „Ich war zwölf Jahre bei meinem alten Trainer und ich wollte auch eigentlich nie nach Wien in die Stadt, weil ich einfach durch und durch ein Landei bin“, verrät sie uns lachend. Allerdings hat sie gemerkt, dass sie den Schritt wagen musste, wenn sie so richtig durchstarten möchte. Sarah weiß: „Ich würde gerne so richtig gut werden und zur Weltspitze gehören und dafür musste ich diesen großen Schritt einfach wagen.“ Die Sportlerin ist mit ihrem jetzigen Trainerteam in Wien sehr zufrieden, trotzdem hat sie die Entscheidung einiges an Überwindung gekostet. Auch ihrem Körper hat der Stress zugesetzt. „Letztes Jahr im Sommer, wars meinem Körper einfach zu viel. Ich habe eine Hauterkrankung an den Füßen bekommen und habe die Saison abbrechen müssen“, erzählt sie. Sie musste sich und ihrem Körper eine Ruhepause geben. Aber auch nachdem sie wieder fit war, tauchte die nächste Hürde auf.