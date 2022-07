Interview: Sarah Zadrazil blickt auf die Meilensteine ihrer Karriere

Sarah Zadrazil ist bereits seit über zehn Jahren eine feste Stütze im österreichischen Nationalteam - doch das musst sie sich hart erkämpfen. Bis sie 14 Jahre alt war, musste sie mit den Jungs trainieren, nur um sich dann für eine Ausbildung zur Kindergartenpädagogin zu entscheiden. Dann kam das Studium in Amerika, bevor sie sich nach und nach einen Namen im europäischen und globalen Fußball machte.

Im Viertelfinale gegen Deutschland bestritt sie ihr 100. Spiel für das österreichisches Nationalteam. Wir nehmen das zum Anlass, um mit ihr die einzelnen Stationen ihrer Karriere durchzugehen.

01 Nur Jungs erlaubt? Mitnichten...

Nachdem sich in ihrer Heimat St. Gilgen keine Mädchenmannschaft fand, heftete sie sich an die Fersen ihres älteren Bruders und spielte, bis sie 14 Jahre alt war, an der Seite von Jungs.

"In meiner Nachbarschaft lebten nur Jungs, also spielten wir immer Fußball - so bin ich in den Sport eingestiegen. Zu dieser Zeit störte mich das auch gar nicht. Ich wurde als Teil des Teams akzeptiert und ich gehörte zu den besten Spielern. Wenn ich so zurückblicke, dann sehe ich das positiv. Wenn du jung bist, kannst du von den Jungs viel lernen."

Skills, die nicht von dieser Welt sind... © Markus Berger/Red Bull Content Pool Wenn ich so zurückblicke, dann sehe ich das positiv. Wenn du jung bist, kannst du von den Jungs viel lernen. Sarah Zadrazil

02 Ein ungewöhnlicher Schulweg

Zadrazils weg in die Schule war so ungewöhnlich, wie ihre gesamte Schullaufbahn selbst. Nachdem sie als Kind gelernt hatte, wie man ein Einrad fährt, nutzte sie es, um damit Tag für Tag in die Schule zu fahren. Daneben war es ein gutes Tool, um sich sportlich fit zu halten, auch wenn es nicht dazu gedacht war, sich im Fußball zu verbessern.

"Als ich 12 oder 13 Jahre alt war, gewöhnte ich es mir an, mit dem Einrad in die Schule zu fahren. Es war Teil eines Koordinations- und Balance-Trainings für das Skifahren. Ich glaube, dass ich es immer noch kann. Ich schaffe es sogar, auf dem Einrad zu jonglieren."

03 Ambitionen im Kindergarten...

Als Teenager absolvierte sie ihre Schullaufbahn, um anschließend eine Ausbildung zur Kindergartenpädagogin antreten zu können. Sie lernte jeden Tag bis zum frühen Abend, um anschließend Zeit für das Fußballtraining zu haben.

"Ich war bis etwa sechs Uhr in der Schule, dann ging ich ins Training. Anschließend kam ich nach Hause und musste noch mehr lernen. Das Ganze verschlag viel Zeit und ich dachte mir nicht selten: 'Oh Mann, ich muss dieses Wochenende ein weiteres Auswärtsspiel bestreiten, während alle anderen ihr Wochenende genießen.' Aber all das war es wirklich wert. Ich glaube, dass genau das das Wichtigste an einer Karriere dieser Art ist - nicht zu vergessen, warum man etwas macht."

04 Ein Leben in Amerika...

Im Alter von 19 Jahren ergab sich die Möglichkeit, auswärts in Amerika zu studieren, um sich dort in Sachen Fußball weiterzuentwickeln.

"Ich war die erste Österreicherin, die das Angebot bekam, an einem College zu studieren. Das war ein massiver Schritt. Als es kam, dachte ich mir: 'Das ist wirklich cool!' Amerika, Frauenfußball - man hört davon nur Gutes. Ich ging aufs College und war unmittelbar beeindruckt von der Art und Weise, wie sie den Fußball weiterentwickelten, und von den vielen Möglichkeiten, die sich dort boten."

Bereit, auf dem Feld alles zu geben... © Markus Berger/Red Bull Content Pool Ich war unmittelbar beeindruckt von der Art und Weise, wie sie den Fußball weiterentwickelten, und von den vielen Möglichkeiten, die sich dort boten. Sarah Zadrazil

05 Nächster Schritt: Bundesliga

Zadrazil schindete in den USA durchaus Eindruck. In ihrem ersten Jahr egalisierte sie den dortigen Rekord für die meisten Assists in einer Saison eines "Freshmans". Im Folgejahr wurde sie zum "Player of the Year" gekrönt, nachdem sie acht Tore geschossen und 11 Assists geliefert hatte. Ihre Zeit in Amerika führte zu einem Angebot von Turbine Potsdam; sie sollte in der deutschen Bundesliga spielen.

"Danach wechselte ich in die deutsche Bundesliga. Ich wusste, dass ich gut spielen kann, und dass ich viel Potenzial habe, aber es gab davor nie diesen Moment, wo ich mir dachte: 'Ich muss Profifußballerin werden.' Es ist einfach passiert, weil ich mich darauf konzentrierte, das zu machen, was mir wichtig war und was ich liebe."

06 Semifinalistin im Nationalteam...

Ihre erste Einberufung ins Nationalteam ließ nicht lange auf sich warten. Sie erspielte sich eine integrale Rolle innerhalb der Mannschaft und den Höhepunkt erlebte diese auf internationalem Level bei der Europameisterschaft 2017. Den Österreicherinnen gelang der Aufstieg ins Semifinale!

"Ich werde dieses Turnier nie vergessen...Diese Erfahrung, der Underdog zu sein, es ins Halbfinale zu schaffen und dabei zuzusehen, wie ein ganzes Land in Euphorie ausbricht...Bis dahin war keiner am Frauenfußball interessiert, aber während des Semifinales feuerten uns 12.000 Menschen in einer Public-Viewing-Area in Wien an."

07 Fußballerin des Jahres...

Im Sommer 2020 kam dann der Wechsel zu Bayern München, wo sie einen dreijährigen Vertrag unterschrieb. In ihrer ersten Saison mit den Bundesliga-Giganten half sie dem Team, den Titel zu gewinnen, und sie spielte in der Champions League, wo sie es bis ins Semifinale schaffte.

"Ich hatte zuvor noch nie in der Champions League gespielt und dann war ich plötzlich im Semifinale gegen Chelsea in London im Einsatz. Ich habe dort sogar ein Tor geschossen. Diese Momente werde ich niemals vergessen. Vor allem der Titel in der deutschen Bundesliga ist im Frauenfußball etwas ganz Besonderes, und ich bin glücklich darüber, dass die Dinge in Bayern wirklich gut laufen."

Sarah Zadrazil wird uns im Fußball noch einiges bescheren. © Markus Berger/Red Bull Content Pool Bis dahin war keiner am Frauenfußball interessiert, aber während des Semifinales feuerten uns 12.000 Menschen in einer Public-Viewing-Area in Wien an. Sarah Zadrazil

08 Nominierung für das Tor der Saison

Ihr Weitschusstor im Champions League-Semifinale schaffte es anschließend sogar auf die Shortlist des "Goal of the Season" der UEFA.

"Grundsätzlich schieße ich nicht viele Tore. In der letzten Saison sind mir zwei gelungen und beide wurden in Deutschland für das Tor des Monats nominiert. Aber dann kam die Nominierung von der UEFA bei der EM - ich glaube, dass das etwas ganz Besonderes ist. Leider war es aber nicht genug, um uns ins Finale zu bringen."

09 100. Länderspiel für Österreich

Ihr 100. Spiel für die Nationalmannschaft bestritt sie im Viertelfinale der Europameisterschaft 2022 gegen Deutschland, womit sie eine von nur vier Österreicherinnen ist, der dieser Meilenstein gelungen ist.

"Es bedeutet mir eine Menge, dass ich mein hundertstes Spiel für mein Land bestreiten darf. Darauf bin ich irrsinnig stolz", meinte sie vor dem Match. "Ich bin aber auch einfach nur beeindruckt darüber, wie stark sich der Frauenfußball seit meinem ersten Spiel als Profi weiterentwickelt hat, und ich bin dankbar, dass ich Teil davon sein durfte. Ich hoffe wirklich, dass Frauenfußball noch weiter wachsen wird und dass sich immer mehr Mädchen da draußen in diesen wunderbaren, großartigen Sport verlieben werden - genauso, wie ich es getan habe!"