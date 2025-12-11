Sascha Huber auf dem Terrain der Wintersport-Stars

Wintersports
Es gibt Momente, in denen selbst ein topfitter Fitness-Creator merkt, dass seine Komfortzone gerade ganz weit weg ist. Genau dorthin begibt sich Sascha Huber, dessen YouTube-Channel mehr als 1,8 Millionen Menschen abonniert haben, auf seiner Wintersport-Experience-Tour mit drei Red Bull Athlet:innen. Er trifft drei Spitzensportler:innen und blickt hinter die Kulissen eines Trainingstages – und bekommt Einblicke in Sportarten, die ungewohntes Terrain für Sascha Huber bedeuten. Anstatt mit purer Kraft Gewichte zu stemmen, braucht es für diese Challenges Ausdauer und Präzision in jeder Bewegung. Aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, schaut euch am besten die drei Episoden auf Sascha Hubers YouTube-Channel selbst an.
01
Episode 1: Sascha Huber meets Anna Gandler
Wie kann man Fitness-Creator Sascha Huber herausfordern? Wir haben uns gedacht, wir schicken ihn los zu Biathlon-Star Anna Gandler, schnallen ihm Langlaufski an und schicken ihn auf einen Biathlon-Schießstand. Im verschneiten Seefeld merkt Sascha Huber rasch, dass er auf den zwei dünnen Langlaufski nicht die Kraft die Musik macht, sondern die richtige Technik. Wer im Biathlon zur Weltspitze gehören will, muss Bestzeiten in der Loipe und millimetergenaues Zielen kombinieren. Jeder, der es schon einmal ausprobiert hat, weiß: Im hohen Pulsbereich genau ins Schwarze zu treffen ist extrem schwierig.
"Biathlon war eine ganz besondere Herausforderung für mich."
"Mit Anna Gandler Einblicke in den Biathlon-Sport zu bekommen, war sehr spannend für mich", betont Sascha Huber. "Und Biathlon war für mich eine ganz besondere Herausforderung." Ja, das schaut im TV viel einfacher aus – Langlaufen, Schießen und dann im Ziel jubeln. Aber hinter den Spitzenplätzen von Anna Gandler steckt jahrelanges Training. Es geht um jedes Detail, um jede Sekunde, die man in der Loipe oder am Schießstand schneller wird.