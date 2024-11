", dass er nicht nur als Snowboarder, sondern auch als Filmemacher ein echter Pro ist. Und wer Clemens Millauer kennt, weiß: Er hat richtig geniale Ideen – und das besondere Talent, diese auch gemeinsam mit seinen Freunden und Wegbegleitern in die Realität umzusetzen. "Eigentlich stand es nie am Plan, einen zweiten Teil von 'Schnitzel Time' zu drehen. Aber es hat mich dann doch gereizt, die Challenge anzunehmen, mit Teil 2 noch einen draufzusetzen", erzählt Clemens Millauer.

He did it again!

, Adrian Krainer, Tom Tramnitz, Sani Alibabic, Werni Stock, Gigi Rüf – und Clemens Millauer spielt auch selbst in seinem zweiten Snowboard-Movie in Spielfilmlänge mit. Die Crew ist schon eingespielt, hat sie doch schon beim Filmdebüt "Schnitzel Time – An Austria Dream" eine grandiose Leistung vor und hinter der Kamera abgeliefert. Frei nach dem Motto "never change a running system", oder besser gesagt "never change a perfect cast" haben sich die Protagonist:innen rund um den Clemens Millauer wieder zusammengefunden und eine richtig coole Story kreiert.

ACHTUNG SPOILER: Diese rote Tür ist ein immer wiederkehrendes Puzzleteil in "Schnitzel Time 2.0 – No Return". Welche Funktion genau die rote Tür hat und welchen Welten sie einem Tür und Tor eröffnet, findet ihr am Besten selbst raus. Aber ihr könnt es wohl schon erahnen – es hat mit Bergen, Powder, Shredden und genialen Tricks zu tun. "Rückblickend habe ich mich beim ersten Teil sicher noch etwas zurückgehalten, wenn es um das Storyboard abseits der klassischen Snowboard-Action geht", sagt Clemens Millauer. Dieser kreativen "Leitplanken" hat der 29-Jährige bei seinem Zweitlingswerk entledigt. Man erkennt sofort: Das ist ein Millauer-Movie! Dieser Style ist unique – und weit weg von einem Mainstream Snowboard-Movie.

