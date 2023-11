Schnitzel Time – An Austrian Dream Viele kennen Clemens Millauer als Snowboard-Profi, der im Slopestyle und Big Air um Siege kämpft. Doch in ihm schlummern vielerlei Talente – die er in seinem ersten Film ausspielt.

Clemens Millauer presents Adrian Krainer, Tom Tramnitz, Anna Gasser, Sani Alibabic, Werni Stock, Gigi Rüf und Clemens Millauer himself. In bester Quentin-Tarantino-Manier darf das Mastermind hinter dem Film "SCHNITZEL TIME – An Austrian Dream" natürlich selbst nicht als Protagonist fehlen.

