Schwab-Blog: Mit einem guten Gefühl zum Heim-Turnier

Jetzt heißt es nach den kräftezehrenden Wochen in Katar und Kenia daheim wieder Energie zu tanken, um dann beim European Tour Heim-Turnier wieder voll Gas geben zu können. Ich freue mich schon auf die Austrian Open im Diamond Country Club in Atzenbrugg, denn ich verbinde so viele Erinnerungen und Karriere-Highlights mit diesem Turnier, dass es richtig cool wird, bald wieder in Niederösterreich abzuschlagen. Ich hatte dort meinen ersten European Tour Auftritt mit blutjungen 15 Jahren und habe auf Anhieb den Cut geschafft. Bei den

habe ich in Atzenbrugg außerdem mein Profi-Debüt auf der European Tour gegeben. Ich kenne den Platz in und auswendig und freue mich, auch wenn leider keine Fans live dabei sein dürfen, auf einen kleinwenig Heimvorteil. Ich erspare mir die umständliche Anreise wie bei den anderen internationalen Turnieren und kenne viele Leute vom Club – es passt für mich dort einfach alles zusammen.