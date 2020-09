Schwab-Blog: Die US Open können kommen

es tut gerade richtig gut, ein paar Tage daheim zu sein und richtig abschalten zu können. Ich war die vergangenen Wochen durchgehend unter Strom, alles war nur auf Golf fokussiert. Training, Spielen und von Turnier zu Turnier reisen. Ich habe aufgehört zu zählen, in wie vielen unterschiedlichen Zeitzonen ich mich seit meiner Abreise aus Österreich aufgehalten habe. Die Pausen sind sicherlich etwas zu kurz gekommen. In den vergangenen Tagen habe ich die Golfschläger in der Ecke stehen gelassen, um den Kopf frei zu bekommen und die Akkus wieder aufzuladen. Es war echt cool, daheim auf den Berg zu gehen und wieder einmal die Playstation einzuschalten, um das neue Formel 1 Game zu zocken.