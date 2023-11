"Sea2Sea" by Paul Guschlbauer

Up and down ... geht es bei Sea2Sea nicht nur topographisch, sondern auch emotional. Denn wie wir alle wissen: Pläne sind dazu da, sie umzuschmeißen und spontane Lösungen zu finden. Extremsportler und Paragleit-Profi Paul Guschlbauer lässt uns in seinem "Sea2Sea" Vlog teilhaben an seiner 850 Kilometer langen Solo Hike & Fly Strecke entlang der Alpen vom ligurischen Meer bis zur Adria. Und genau das ist der Reiz des Projekts, denn egal, ob Paragleit-Enthusiast und nicht: Hier ist man hautnah an Paul Guschlbauer dran und fühlt so richtig mit, wenn das Wetter doch nicht so mitspielt wie nach dem Aufstehen in der Früh erhofft und statt einem richtig guten Flugtag ein Hike von über 40 Kilometer am Plan steht. Regen oder Schnee für unwirtliche Bedingungen sorgen und unverhoffte Begegnungen auf der Strecke bei seinen Gastgebern, die er spontan organisiert, weil er doch nicht so weit gekommen ist wie geplant.