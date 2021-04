So wie du deinen Alltag gestaltest, brauchst du einiges an Energie – könnte ich mir vorstellen. Wie ernährst du dich, Senad?

Senad Grosic: Ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert - Keto, Low Carb und ähnliches, aber Intervallfasten taugt mir. Erstens esse ich dann weniger und habe eben dann auch tatsächlich weniger Hunger – das ist echt cool! Wenn ich dann das erste Mal am nächsten Tag etwas zu mir nehme, habe ich echt schon Hunger und freue mich richtig aufs Essen. Ich gönn mir also dann etwas, wenn ich wirklich, wirklich richtig hungrig bin.

Senad Grosic: Ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert - Keto, Low Carb und ähnliches, aber Intervallfasten taugt mir. Erstens esse ich dann weniger und habe eben dann auch tatsächlich weniger Hunger – das ist echt cool! Wenn ich dann das erste Mal am nächsten Tag etwas zu mir nehme, habe ich echt schon Hunger und freue mich richtig aufs Essen. Ich gönn mir also dann etwas, wenn ich wirklich, wirklich richtig hungrig bin.

Was isst du dann so, wenn du richtig, richtig hungrig bist?

Senad Grosic: Meistens esse ich Tomaten, Mozzarella, Avocado, Basilikum auf Salat mit Olivenöl. Das ist so geil einfach! Mit einem Fisch dazu oder Poke Bowls liebe ich auch. Mit Lachs, Avocado, Früchten – irgendwas Geiles einfach. Also eher solche Sachen esse ich.

Senad Grosic: Meistens esse ich Tomaten, Mozzarella, Avocado, Basilikum auf Salat mit Olivenöl. Das ist so geil einfach! Mit einem Fisch dazu oder Poke Bowls liebe ich auch. Mit Lachs, Avocado, Früchten – irgendwas Geiles einfach. Also eher solche Sachen esse ich.

Senad Grosic: Nein! Wenn ich irgendwo einen guten Burger krieg, liebe ich das. Bei uns in Tulln gibt‘s ein Restaurant, das manchmal Burger macht und die sind dann richtig frisch und sehr sehr gut. Dort suchst du dir das Fleisch aus und bist live dabei, wenn es gebraten wird. Das ist der Hammer und mir läuft vom ersten Moment das Wasser im Mund zusammen. Im Großen und Ganzen achte ich aber schon darauf mehr Gemüse zu essen, aber sich ab und zu ein Steak oder Fisch zu genehmigen ist schon auch was Gutes.

Senad Grosic: Nein! Wenn ich irgendwo einen guten Burger krieg, liebe ich das. Bei uns in Tulln gibt‘s ein Restaurant, das manchmal Burger macht und die sind dann richtig frisch und sehr sehr gut. Dort suchst du dir das Fleisch aus und bist live dabei, wenn es gebraten wird. Das ist der Hammer und mir läuft vom ersten Moment das Wasser im Mund zusammen. Im Großen und Ganzen achte ich aber schon darauf mehr Gemüse zu essen, aber sich ab und zu ein Steak oder Fisch zu genehmigen ist schon auch was Gutes.