Senad Grosic: How I train

Senad, hast du als BMX Pro sowas wie eine Trainingsroutine oder ist das, wie die Szene selbst, auch eher entspannter?

Senad Grosic: Ja, leider. (lacht) Also nicht leider, sondern: ja, ich habe einen Trainingsalltag und der variiert jetzt im Lockdown auch ein bissl. Aber ich erzähls mal so, als gäbe es kein Corona. Tun wir mal so als wäre es, ein normaler Montag - so der normalste Montag der Welt. Dann würde ich um 7:20 exakt aufstehen oder sagen wir es so: der Wecker würde um 7:20 läuten. Der läutet immer um 7:20, weil ich will als erstes in der Früh die Nummer 720 sehen.

Wegen dem Trick 720?

Senad Grosic: Ja, genau – das ist mein Lieblingstrick. Ich möchte einfach auf die Uhr schauen und mir denken: 720 - ur geil! Da geht‘s dann schon gut los! Genau und dann schaut mein Tag so aus: Aufstehen, zwei Kaffee - immer zwei nämlich. Zwei doppelte Espresso, haha. Keine Milch, kein Zucker - einfach nur Kaffee. Kurz mal den Plan im Kopf durchgehen und dann bin ich meistens um 8:00, 8:15 im Fitnessstudio. Ich schaue erst dann auf mein Handy was mein Trainer mir aufgeschrieben hat. Davor würd‘s mich ankotzen, haha!! Deswegen schau ich‘s mir erst dann an, wenn ich schon in Sportklamotten bin. Tiefe Kniebeugen, Latzug, Rücken sowas steht da dann meistens oben. Meistens sind es zwischen sechs und acht Übungen. Danach fahr ich meistens eine Stunde Golfen. Nach dem ganzen Trainingszeugs gehe ich einfach auf den Golfplatz und beruhig mich wieder, erde mich und hau einfach ein bissl auf die Bälle. Ich gehe also nicht wirklich spielen. Ich gehe keine Runde oder ich keine Löcher, sondern ich stelle mich hin und übe einfach irgendwas, haha.

Auf die Driving Range einfach nur also?

Senad Grosic: Ja, genau. Entweder auf die Driving Range oder in die Pitching Area. Dann fahre ich nach Hause. Vermutlich ist dann schon Mittag und mach mir Mittagessen. Nach dem Essen gibt's immer - also meistens - einen 20-Minuten-Nap, haha!

Nur 20 Minuten?

Senad Grosic: Ja, ich kann nicht länger. Das geht nicht. Da werde ich so unrund, wenn ich länger penn. 20 Minuten reichen vollkommen. Dann bin ich ready, pack meinen stuff zusammen und fahr in die Halle BMX fahren.

Wie lang trainierst du dann so in der Halle?

Senad Grosic: Kommt drauf an. Wenn ich alleine bin so zwei Stunden, weil es alleine ziemlich intensiv ist. Wenn ich mit mehreren Leuten zusammen trainiere, wird halt herumgeblödelt und irgendwer fordert irgendwen zu Game of Bike raus und dann dauerts halt auch mal so drei, vier, fünf Stunden. Dann fahre ich nach Hause. Zwischendurch ballere ich mir immer irgendwo ein Red Bull rein. Am Weg zur Halle höre ich immer meine Lieblingsmukke, um mich auf die Session einzustimmen - das amped mich!

Das stimmt! Musik motiviert richtig - Was ist deine Lieblingsmukke? Was hörst du da so?

Senad Grosic: Ich höre eigentlich oft Foo Fighters und Greta Van Fleet, Kid Cudi, und immer vor dem Radeln höre ich „Fighter“ von Christina Aguilera, haha. Das wäre dann so ein normaler Trainingstag von mir.

Wenn du vor einem Contest stehst? Ändert sich da was an deiner Routine?

Senad Grosic: Vor einem Contest ist es meistens so, dass du dir den Park ansiehst und dir dann einen Plan zurecht legst. Dann wird auch im Training darauf hingearbeitet und an den Tricks gefeilt, die du auch beim Contest machen willst. An der Routine ändert sich nicht wirklich viel, außer dass ich in der Halle dann meistens die Contests-Runs durchgeh.

Und das machst du alles alleine? Also du trainierst mit keinem zusammen?

Senad Grosic: Ja, leider. Ich hätte voll gern irgendwen dabei. Es ist immer cooler, wenn wer dabei ist. Es ist ja egal, ob man das professionell macht oder als Hobby. Stell dir mal vor, du bist in einem Park und du bist alleine und es ist ein cooler Tag und du machst halt paar Tricks. Irgendwann denkst du da, es wäre eigentlich ur geil, wenn irgendwer mit wäre oder so. Manchmal fehlt halt einfach nur so beim Aufwärmen dieses Herumblödeln.

Und wie ist das beim Golfen? Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?

Senad Grosic: Ich weiß… super komisch, oder? Haha!

Nein! Aber es stimmt, ich hätte jetzt BMX und Golf nicht zwingend zusammen gesehen, haha!

Senad Grosic: Ich hatte meistens einfach keine Zeit für gar nichts – mit den ganzen Wettkämpfen und so. Ich hatte nur das Leben im Flieger, auf irgendwelchen Flughäfen und in den Parks auf der Welt. Anfangs habe ich mich echt gefragt: Bitte wieso spielt man Golf? Irgendwann hat mich ein Freund dann überredet. Dann bin ich halt mitgegangen und habe mir einen Schläger ausgeborgt und einen Kübel mit Bällen. Du machst halt am Anfang einfach alles falsch! Ich wollte aber irgendwann nicht mehr alles falsch machen. Irgendwann habe ich dann mal den Ball getroffen und der ist voll abgezischt – das war geil und mich hat der Ehrgeiz gepackt. Aber der Anfang war extrem schwer und der Sport hat meine Geduld so richtig auf die Probe gestellt - ich war, und bin, oft fast am Auszucken! Irgendwann hat‘s mich dann echt begeistert. Ich habe das dann echt so genossen, dass ich zwischen diesen ganzen stressigen Situationen zum ersten Mal in meinem Leben ein Hobby hatte. Ich hatte etwas, wo mich keiner beurteilt, wo ich nicht der Beste sein muss, wo ich nicht unter Druck stehe, sondern ich geh einfach nur raus und spiele. Egal wie, es ist okay. Das ist einfach so total befreiend. Das war dann mein Hobby. Jetzt mittlerweile spiele ich schon länger und es taugt mir Vollgas.

Siehst du Golf als mentalen Ausgleich zu deinem stressigen Alltag?

Senad Grosic: Ja, voll! Es ist einfach was anderes. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel eine Fallschirmspringer-Ausbildung gemacht und das ist auch das komplette Gegenteil - das ist nur stressig. Wie ein permanentes Slayer Konzert ist das, haha! Paragliden ist jetzt auch wieder das totale Gegenteil. Das ist Natur, keine Maschinen, nur du mit dem Schirm und einfach genießen. Das ist sehr cool, auch genau meins.

Wenn du jetzt Golfen und BMX fahren vergleichst. Was würdest du sagen ist jeweils so das Wichtigste, was man braucht?

Senad Grosic: Also beim Golfen auf jeden Fall Geduld und beim BMX fahren Mut. Das ist sowas konträres. Beim Golfen ist es diese Geduld und dieses ständige über vier Stunden neu konzentrieren, aber immer wieder, quasi jeder Schlag sind immer so 10 bis 15 Sekunden deiner Konzentration und beim BMX fahren ist es eher so: du hast einen Run, du hast eine Minute Zeit und bum! Also los geht‘s! Vollgas einfach! Beim Golf ist es so: da musst du über vier Stunden lang die Konzentration aufrechterhalten - das pack ich nicht. Für das bin ich eigentlich nicht so programmiert, aber trotzdem taugts mir sehr!

Hört sich an, als hättest du einen für dich optimalen Ausgleich gefunden. Ich danke dir für das nette Gespräch und vielleicht probiere ich mich auch mal am Golfschläger - du hast mich neugierig gemacht.