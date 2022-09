Session - Die Simulation für Skateboard-Könner

Das Genre des Extremsports hat sich in den letzten Gaming-Generationen stark gewandelt. Von simplen Arcade-Games zu abgefahrenen Action-Titeln bis hin zu ersten Simulationen. Es scheint auch so, als kämen gerade Skateboard-Games in Wellen. Gerade erfahren wir wieder ein Genre-Hoch, bei dem wir mit zahlreichen Vertretern des Rollbrett-Sports versorgt werden.

Auch Session möchte ein Stück vom Kuchen abhaben und kämpft mit realitätsnaher Steuerung und legendären Skate-Spots um eure Aufmerksamkeit.

Release nach 3 Jahren Early Access

Session ist kein neuer Titel. Das Spiel ist bereits seit drei Jahren im Early Access verfügbar. Nun erscheint Version 1.0 nicht nur für den PC, die einzige Plattform auf der Session bisher verfügbar war, sondern auch auf Konsolen. Seit dem Debüt des Games hat sich im Skateboard-Game-Genre auch einiges getan. Mittlerweile ist ein vierter Teil von EAs skate.-Reihe angekündigt, auf deren Erfolg Session einst aufgebaut wurde. Es war das Ziel, Fans der Skate-Spiele mit einem ähnlichen Spielerlebnis abzuholen.

Doch auch andere Entwickler bieten mittlerweile ähnliche Spiele an. Skater XL wurde damals als direkter Konkurrent zu Session behandelt, auch wenn dieser noch nicht einmal den Early Access verlassen hatte. Selbst Altmeister Tonky Hawk kehrte mit einer gelungen Compilation seiner ersten beiden Games zurück. Wer es etwas bunter mag, kann auf Titel wie Olli Olli World zurückgreifen.

Findet Session mit all diesen anderen Optionen einen relevanten Platz? Und was hebt ihn von seiner Konkurrenz ab?

Dual-Stick-Skater

Ein wichtiges Element von Session steckt bereits im Namen. Dieser lautet im Ganzen nun “Session: Skate Sim”. Und genau so möchte Entwickler Crea-ture Studios das Game auch platzieren: Als Simulation des Skateboard-Sports.

Aus diesem Grund ist Session kein Spiel, in dem ihr einfach nur einen Knopf drückt, um einen Olli auszuführen. Stattdessen übernimmt jeder Analog-Stick eures Controllers die Steuerung des respektiven Fußes eures virtuellen Skaters: Der linke Stick kontrolliert den linken Fuß, der rechte Stick den rechten Fuß. Um also in der Regular-Position einen Olli zu landen, müsst ihr den rechten Stick nach hinten ziehen und dann den linken Stick nach vorne bewegen. Damit emuliert Session die Bewegungen, welche eure Füße im echten Leben ausführen müssen. Für non-Skater ist das erst einmal eine große Menge an Fingerakrobatik. Aber wer bereits auf einem echten Brett zuhause ist, wird, ohne einen Blick in das Trick-Kompendium zu werfen, instinktiv die ersten Kickflips, Heelflips und Shuvits auf den Asphalt zaubern. In anderen Fußpositionen werden die Eingaben natürlich entsprechend gedreht.

Für einen Kickflip zieht ihr einen Stick nach Unten und einen Nach Vorne. © Crea-ture Studios

Das bedeutet nicht, dass Anfänger nichts mit Session anfangen können. Insgesamt stehen Spielern fünf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, die sich direkt auf die Steuerung auswirken. Am besten lassen sich diese mit den Control-Optionen bei einem Rennspiel vergleichen, bei dem mit zunehmender Komplexität mehrere Fahrhilfen abgeschaltet werden. So habt ihr auf der Hardcore-Stufe die maximale Kontrolle über euer Brett, müsst aber auch alles manuell ausführen. Das ist auch, was Session etwas vom direkten Konkurrenten Skater XL abhebt: Ihr habt unglaublich viel Einfluss auf euer virtuelles Brett. In welche Richtung ihr es in der Luft kippt, wie schnell ihr einen Flip dreht, aber vor allem, wann ihr einen Trick mit euren Füßen “catcht”.

Für eingefleischte Fans der skate.-Spiele von EA bietet Session auch eine Legacy-Steuerung, welche direkt aus diesen entnommen wurde. Wer sich nicht sofort mit der neuen Brett-Kontrolle auseinandersetzen möchte, hat hiermit eine Brückenlösung. Natürlich geht dadurch aber auch einiges davon verloren, was Session besonders macht.

25 Min ABC of... Skateboarding Wirf einen Blick auf die Geschichte des Skateboardens, von den Pionieren, die auf den Bordsteinen fuhren, bis zu den Riesenevents von heute.

"Einmal versuch ich's noch..."

Auch wenn der Einstieg in Session nicht zwingend leicht ist, ist es ratsam, dennoch am Ball zu bleiben, bevor man sich dazu entscheidet, den Schwierigkeitsgrad zu reduzieren. Denn der Titel möchte, dass ihr für eure Tricks arbeitet, dass ihr einen Spot mehrfach anfahren müsst, bevor ihr die perfekte Line landet. Auch hier zeigt sich das unglaubliche Verständnis der Entwickler für den Sport.

Im echten Leben ist Skateboarden ein Prozess. Man lernt Stück für Stück und jeder Schritt ist aufregend, spannend und eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten. Sobald man einen Olli kann, überlegt man, ob man nicht einen Bordstein damit hochspringen möchte. “Schaffe ich es auf dieses Hindernis?”. Jeder Trick, jeder neue Fortschritt wird kreativ angewendet und man schafft etwas für sich komplett Neues.

Um den perfekten Trick zu landen, braucht es oft mehrere Anläufe © Crea-ture Studios

Und genau so funktioniert auch Session. Es gibt keine Punktzahlen, keine goldenen Buchstaben, die man sammelt. Es ist die Spielwelt, ihr, und euer Skateboard. Was ihr daraus macht, liegt ganz bei euch. Und sobald es euch gepackt hat, wird es nicht ungewöhnlich sein, dass ihr Stundenlang an einem einzigen Spot steht, weil ihr unbedingt einen schönen Crocked-Grind mit Nollie-Shuvit-out landen wollt - Exakt wie es sich für einen Skater im echten Leben anfühlt. Nur mit weniger Verletzungsgefahr.

Braucht es wirklich eine Story?

Was diesem Sandbox-Design unglaublich zugutekommt, ist die großartig gestaltete Spielwelt mit interessanten Maps. Diese basieren teilweise auf echten Skatespots, wie den legendären Black Hubbas in New York City.

Wer an diesen Spots Tricks ausführt, die bereits von echten Profis gelandet wurden, schält man Historical Challenges frei, welche einen dafür belohnen, Tribute für diese ikonischen Lines zu zollen.

5 Min Greetings From: New York City Eine Stadtrundfahrt durch die Skateboard-Metropole New York.

Leider wirkt die virtuelle Stadt etwas sehr fabriziert. Da es sich bei Session um eine Simulation handelt, habt ihr volle Kontrolle über das Wetter und die Tageszeit. Ihr könnt auch das Maß an Fußgängern regeln. Dadurch entsteht allerdings eine mentale Trennung zu eurem Umfeld. Es fühlt sich niemals so an, als wärt ihr wirklich in einer Spielwelt unterwegs. Dies ist nicht ganz so tragisch, da es ja grundsätzlich nur darum geht, die unterschiedlichen Skate-Spots zu genießen und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Die Spielwelt von Session bietet zahlreiche, spannende Skate-Spots © Crea-ture Studios

Dennoch haben es die Entwickler für nötig gehalten, eine Story in das Spiel zu quetschen. Diese kam erst relativ spät im Laufe des Early Access hinzu und ist absolut zu vernachlässigen. Vermutlich soll sie dazu dienen, neue Spieler besser in den Titel einzuführen. Dafür ist sie aber nicht interessant genug. Glücklicherweise ist Session es auch ohne diesen Gameplay-Teil absolut wert erlebt zu werden.

Optisch ist der Titel solide. Hier hat sich zum Glück seit den ersten Spielversionen einiges getan. Auch der Soundtrack ist in Ordnung und passt gut zur Skate-Action, auch wenn er natürlich nicht die ikonischen Höhen des Tony Hawk’s Pro Skater-Soundtracks erreicht.

Wer bereit ist, seine Zähne in eine knifflige, aber motivierende Skateboard-Simulation zu versenken oder im echten Leben oft auf dem Brett steht, schlägt mit der 1.0-Version von Session unbedingt zu. Gerade auf Konsolen, auf denen es nicht möglich ist ein Spiel zu modden, bietet Session einiges mehr an Inhalt als Skater XL. Das Game ist für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar.