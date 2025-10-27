Skibergsteigen: Paul Verbnjak über Material und Training

Skibergsteigen, Ski Mountaineering oder kurz SkiMo – egal wie man den Sport heute nennt, der gemeinsame Nenner ist, dass der Weg das Ziel ist. Es ist ein Sport, der in den Bergen entstanden ist, es galt als eine alpine Fortbewegungsart . Nicht zufällig haben viele alte Holzskier, vor allem in den skandinavischen Ländern, an der Spitze eine kleine "Zunge“, an der die Lederfelle befestigt wurden. Die ersten Skier waren daher nicht als Sportgerät gedacht, sie waren vor allem ein effektives Fortbewegungsmittel in der verschneiten Landschaft.

9 Min Paul Verbnjak Der österreichische Skibergsteiger Paul Verbnjak ist ein aufstrebender Star in einer Sportart, die weltweit rasch an Popularität gewinnt.

Aus einer alpinen Leidenschaft wurde eine Wettkampfform – mit klaren Regeln, standardisiertem Material und ersten internationalen Rennen. Skibergsteigen kombiniert das Aufsteigen mit Fellen und das Abfahren auf Tourenski zu einem taktischen, körperlich wie technisch extrem fordernden Wettkampf. Der Boom im Breitensport zeigt, wie stark die Faszination des Skibergsteigens über den Leistungssport hinaus wirkt. Was früher eine Nischendisziplin war, erlebt einen Hype. Tourenskigeher:innen füllen die Berge neben den Pisten, Fitnessstudios bieten SkiMo-Training an, Skiregionen und Bergbahnen geben eigene Skitouren-Tickets aus und auf Social Media wächst die Szene rasant. "Ich finde das super, das macht auch unseren Sport in gewisser Art und Weise lebendiger und transparenter“, betont Österreichs bester Skibergsteiger Paul Verbnjak . "Jeder, der selbst schon einmal 600 Höhenmeter mit Ski gegangen ist, weiß, wie hart das ist – und versteht, was wir leisten."

Paul Verbnjak gilt Sportler, der sich stetig weiterentwickeln will © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

01 Paul Verbnjak – der Rohdiamant, der schon glänzt

Paul Verbnjak ist erst 23 Jahre alt und schon einer der besten Skibergsteiger der Welt . Der Kärntner ist zweifacher U23-Europameister, Gesamtweltcup-Zweiter im Individual, und rot-weiß-roter Hoffnungsträger für die nächsten Ski Moutaineering Großereignisse. Bei Paul Verbnjak fiel der Apfel nicht weit vom Stamm – sein Vater Heinz war bereits erfolgreicher Skibergsteiger. Paul selbst stand im Alter von sieben Jahren zum ersten Mal auf Tourenskiern, sein größtes Ziel damals: Eines Tages schneller als sein Vater zu sein. Das hat er eindrucksvoll geschafft. "Ich will bei den Rennen nicht nur mitlaufen. Ich will zeigen, was in uns steckt und Medaillen holen.“ Schon als Jugendlicher suchte er die Herausforderung, vor allem die Ausdauersportarten hatten es ihm bereits in jungen Jahren angetan. Radfahren, Triathlon, Bergläufe und natürlich Skibergsteigen. „Liftfahren war mir zu langweilig“, schmunzelt Paul Verbnjak. „Ich bin ein Competition-Typ “, betont der 23-Jährige. „Ich liebe das Gefühl, mich mit anderen zu messen, mich zu quälen und dadurch besser zu werden. Wenn du im Ziel bist, völlig leer, aber glücklich – dieses Gefühl ist einzigartig.“

Wer Paul Verbnjak erlebt, merkt schnell: Er ist keiner, der den Berg einfach bezwingen will. Er will ihn verstehen – in seiner Härte und Klarheit. "Skibergsteigen ist ehrlich“ , sagt er. "Da gibt’s kein Verstecken. Wenn du stark bist, zeigt es sich. Wenn nicht, dann wird er dir das beinhart vor Augen führen.“ Vielleicht ist das der Grund, warum der 23-Jährige bereits jetzt so erfolgreich ist: Weil er den Berg nicht als Gegner sieht, sondern als Maßstab für seine eigene Leistung.

02 Die Ausrüstung

In kaum einem Wintersport entscheiden so kleine Details über Erfolg oder Misserfolg. Der Fellwechsel – das Entfernen der Steigfelle vor der Abfahrt – muss unter extremer Anstrengung perfekt funktionieren, sonst ist man im Kampf um die Medaillen chancenlos. Alles muss perfekt sitzen und ist auf Effizienz getrimmt : Bindungen, Ski, Felle, Schuhe, dazu kommen enganliegende Rennanzüge mit integrierten Taschen für Felle, Verpflegung und je nach Rennen ist das Mitführen von Sicherheitsausrüstung wie LVS, Schaufel und Sonde Pflicht, was ein gewisses Fassungsvermögen erfordert. Das Material muss handelsüblich sein, wir sind daher mit Equipment am Start, das man als Hobbysportler auch kaufen kann“, zitiert Paul Verbnjak aus dem Reglement. Aber natürlich ist jedes Detail der Ausrüstung, die Paul Verbnjak bei Wettkämpfen verwendet, ein Hightech-Item , bei der jedes Gramm zählt. Denn der Weg aufs Siegertreppchen führt beim Skitourenrennen ganz klar über das Gewicht.

"Das Material ist sehr wichtig, aber am Ende entscheidet der Mensch über den Erfolg.“ Paul Verbnjak

Skibergsteiger Paul Verbnjak setzt auf leichtes und funktionelles Material © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Die SkiMo-Race-Ausrüstung muss möglichst leicht , höchstfunktional und gleichzeitig absolut zuverlässig sein. Es zählt jedes Gramm und für sperriges oder umständlich zu bedienendes Equipment gibt es weder Platz noch Zeit. Fokussierung auf das Wesentliche lautet die Devise, während der Komfort hinten anstehen muss. Dementsprechend haben Anfänger:innen oder klassische Freizeittourengeher:innen am Rennequipment nur wenig Vergnügen. Die Race-Tourenski sind nicht für genussvolle Ausfahrten konstruiert, sondern mit Blick auf einen möglichst schnellen und kraftsparenden Aufstieg entwickelt. Sie wiegen nur zwischen 700 und 800 Gramm , sie müssen laut ISMF Reglement Stahlkanten haben und die Mindestlänge (160cm für Herren, 150cm für Frauen) ist vorgegeben. Ultraleichte Pin-Bindungen mit 100 und 130 Gramm sind Standard für Weltklasse-Athlet:innen, das bedeutet aber auch, dass komfortable Steighilfen oder Skistopper natürlich nicht part of the game sind. Es ist im Reglement vorgeschrieben, dass die Bindung sowohl vertikal als auch lateral auslösen muss und die Ferse im Aufstieg frei beweglich ist .

Jetzt kommen wir zu den Schuhen : Es sind zwei Verschluss-Systeme Pflicht und sie müssen über die Knöchel gehen – das ist geregelt. Alles andere kann der bzw. die Athlet:in selbst wählen. Aber der Fokus liegt darauf, dass der Wechsel zwischen Aufstieg- und Abfahrt in wenigen Sekunden möglich ist. Generell gilt: Maximale Bewegungsfreiheit kombiniert mit minimalem Gewicht ist das Nonplusulta. Man muss schon gut im Skifahren sein, wenn man mit diesem Renn-Setup sicher und schnell abfahren will. Der hautenge Rennanzug selbst sitzt wie eine zweite Haut, ist extrem leicht und bietet optimale Bewegungsfreiheit . "Das Material ist sehr wichtig, aber am Ende entscheidet der Mensch über den Erfolg.“ Beim Skibergsteigen geht es um die Symbiose von Schnelligkeit, Ausdauer, Regenerationsfähigkeit, Technik und Präzision beim Wechseln – und das im sehr hohen Pulsbereich.

03 Das Training

Die Trainingsplanung von Paul Verbnjak folgt einer klaren Struktur: Im Sommer dominieren Radfahren, Laufen und Kraftausdauer , im Herbst stehen Sprinttrainings und Höhencamps auf dem Programm. "Wir sind zwischen Oktober und Dezember bis zu sieben Wochen auf der Höhe. Mein Körper reagiert beim Formaufbau extrem gut darauf“, erklärt Paul Verbnjak. Und als wenn es nicht aufregend genug wäre, als Skibergsteiger in der Weltspitze anzukommen, bewies Paul Verbnjak in diesem Sommer als Radfahrer, dass er auch auf zwei Rädern enormes Potenzial hat. Der Klagenfurter ist seit 2024 für das Future-Team des "Lidl Trek“-Rennstalls, eines der erfolgreichsten Rad-Teams der Welt, am Start – unter anderem bei der diesjährigen "Tour of Austria“ .

Paul Verbnjak zählt zu den besten Skibergsteigern der Welt © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool "Früher stand das Ausdauertraining im Mittelpunkt. Heute brauchst du alles – Schnelligkeit, Spritzigkeit und Technik sind vor allem für die Sprintrennen und das Mixed-Relay extrem wichtig." Paul Verbnjak

Aber in Hinblick auf die Mixed-Relay Bewerbe hat das Ausdauer-Genie Paul Verbnjak in den vergangenen Jahren sein Training etwas umgestellt und mehr Intervalltrainings und Schnellkraft-Übungen integiert. "Früher stand das Ausdauertraining im Mittelpunkt. Heute brauchst du alles – Schnelligkeit, Spritzigkeit und Technik sind vor allem für die Sprintrennen und das Mixed-Relay extrem wichtig."

Im Herbst folgen auf die Ausdauer-Trainingsblöcke , Intervall- und Wechselsimulationen . Diese Trainings finden oft in Hochfilzen statt, auf einem überdimensionalen Laufband , wo er mit auf seinen Tourenski am Start ist. "Wir trainieren dort echte Rennsituationen, auf dem Equipment, das wir auch im Winter verwenden. Felle abziehen, Bindung umstellen, Rucksack aufnehmen – alles im hohen Pulsbereich", betont Paul Verbnjak. "Wir trainieren das hunderte Male, bis jeder Handgriff automatisch sitzt. Denn wenn man im Rennen nachdenken musst, ist es zu spät. Es zählt jede Sekunde, es muss alles automatisiert funktionieren .“

Zwischen den SkiMo-Wettkämpfen gilt: Form halten, nicht zerstören. "Das Reisen ist auch ein wichtiger Teil, das man nicht unterschätzen darf", sagt Paul Verbnjak. "Diese Faktoren muss man alle berücksichtigen, um über die Saison hindurch gut drauf zu sein. Auch mental. Denn was viele unterschätzen ist die mentale Komponente beim Skibergsteigen. "Auf den letzten Metern, wenn jeder komplett blau ist und man schon am Limit ist, entscheidet der Kopf darüber, ob du deine Kontrahenten überflügeln kannst oder Zeit verlierst“, betont Verbnjak. "Da geht’s nicht mehr um Kraft, sondern um mentale Stärke .“