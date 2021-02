10 Tipps zum Skitouren-Camping von Michael Strasser

Michael Strasser - Welcome to my van!

Schnee statt Sand, Tourenski statt Surfbrett: Wer wie Extremsportler Michael Strasser und seine Lebensgefährtin den Camping-Trip in den Winter verlegt, dem stehen ganz spezielle Challenges ins "Haus".

Schnee statt Sand, Tourenski statt Surfbrett: Wer wie Extremsportler Michael Strasser und seine Lebensgefährtin den Camping-Trip in den Winter verlegt, dem stehen ganz spezielle Challenges ins "Haus".

Tipp 1: Spare nicht an der Autobatterie

Tipp 2: Eine gute Standheizung zahlt sich aus

Ganz ehrlich: Ohne die geht gar nichts im Winter. Achtet dabei auf die richtige und sichere Verwendung der Standheizung – und dass sie auch in einer gewissen Seehöhe noch funktioniert.

Ganz ehrlich: Ohne die geht gar nichts im Winter. Achtet dabei auf die richtige und sichere Verwendung der Standheizung – und dass sie auch in einer gewissen Seehöhe noch funktioniert.

Ganz ehrlich: Ohne die geht gar nichts im Winter. Achtet dabei auf die richtige und sichere Verwendung der Standheizung – und dass sie auch in einer gewissen Seehöhe noch funktioniert.

Tipp 3: Schätze dich richtig ein

Tipp 4: It's pretty cold outside