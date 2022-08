Rad 'n' Roll: So funktioniert ein Radsport-Team in der UCI WorldTour

aus. Rolf Aldag und sechs weitere Sportliche Leiter fahren in den Teamfahrzeugen hinter dem Peloton her und sind für die Strategie im Rennen verantwortlich. Einen Sitz dahinter: Die Mechaniker, die an den Carbon-Maschinen herumschauen und - wenn nötig - binnen einer Minute das Laufrad austauschen.

Zahlreiche Aufgaben, die weder von technischer Natur sind, noch in den Bereich der acht Teamärzte fallen, erledigen sogenannte Soigneure. Einige füllen Flaschen auf und waschen die Trikots, andere fahren den Teambus und - hier kommt der Begriff ursprünglich her - massieren die Fahrer vor und nach dem Rennen. Abgerundet wird der Staff von BORA-hansgrohe durch Köche und Ernährungswissenschaftler sowie ein gutes Dutzend Office-Mitarbeiter, die für die Bereiche Kommunikation und Sponsoring zuständig sind.

. In Stein gemeißelt sind derartige Gruppen selbst bei drei parallel laufenden Rundfahrten in verschiedenen Ländern nicht, wie uns das Beispiel Nils Politt zeigt.

umfasst 19 Eintagesrennen und 14 Etappenrennen. Auf die Landkarte im Radsport bezogen, heißt das so viel wie: Quer durch Europa, nach Asien sowie Nordamerika und wieder zurück. Inklusive Rundfahrten aus der UCI ProSeries und anderen Rennserien ist BORA-hansgrohe an etwa 240 Tagen pro Jahr on the road.

Entsprechend früh beginnen Ralph Denk und Co. mit den Planungen: „Im Herbst überlegen wir, welche Leader in welchen Rennen auf Ergebnis fahren sollen. Dann welche Rennen sie zur Vorbereitung brauchen. Danach müssen die richtigen Helfer eingeteilt werden. Es geht also rein um Fähigkeiten der Fahrer und weniger um Sympathie.“

