Michael Strasser beim Wings for Life World Run
© Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run
Running

So läuft’s beim Wings for Life World Run 2026: Tipps & Tricks

HYROX-Weltmeister Alexander Rončević und Extremsportler Michael Strasser im Interview zum Wings for Life World Run 2026.
Autor: Barbara Platzer
3 min readPublished on

Teil dieser Story

Wings for Life World Run

Wings for Life World Run - das größte Laufereignis der Welt - ist 2026 wieder da, wo Hunderttausende für diejenigen laufen, die es nicht können.

Österreich

Alexander Rončević

Alexander Rončević zählt zu den besten HYROX-Athleten der Welt.

ÖsterreichÖsterreich

Michael Strasser

Ein Triathlet und Spezialist für Langstreckenradfahren mit der Ausdauer und mentalen Stärke, um einige der beeindruckendsten Ausdauerrekorde der Welt aufzustellen.

ÖsterreichÖsterreich
Ob kurz und intensiv oder ultralang – HYROX-Weltmeister Alexander Rončević und Extremsportler Michael Strasser kennen sich mit dem Laufen aus. Beide wissen, wie man sich dafür motiviert, richtig trainiert und auch dann weitermacht, wenn es hart wird. Hier teilen sie ihre Erfahrungen und Tipps für die letzten Trainings-Kilometer bis zum Wings for Life World Run 2026.

Am 10. Mai steht der Wings for Life World Run an. Wie schaffe ich es, mein Training bis zum Renntag durchzuziehen?

Michael Strasser: Tragt euch das Lauftraining fix im Kalender ein, bucht einen Kurs, macht bei einem Run Club mit oder bildet eine Trainingsgemeinschaft mit Freunden. Wenn man weiß, da warten Leute, bleibt man viel eher dran.

Was sollte man jetzt im Training speziell beachten?

Alexander Rončević: Wie fühle ich mich, habe ich genug getrunken, gut gegessen? So sammelt man Erfahrungen, lernt seinen Körper kennen und merkt, was er braucht und wie er nach zwei, fünf oder zehn Kilometern reagiert. Vertraut auf euer Gefühl, statt euch von Uhren oder Leistungen anderer verrückt machen zu lassen.

Alexander Rončević gibt auch auf der Laufstrecke richtig Gas

Alexander Rončević gibt auch auf der Laufstrecke richtig Gas

© Alex Trobough/Red Bull Content Pool

Wie bringt man mehr Abwechslung ins Lauftraining?

Alexander Rončević: Mal am Laufband trainieren, die Tartanbahn für schnelle Läufe nutzen, einen Trail Run einbauen oder mit dem Zug rausfahren und in der Natur rennen.

Michael Strasser: Ich finde die Heatmaps auf der App Strava genial. Man sieht auf einen Blick, welche Strecken in der Umgebung beliebt sind und kann sich ganz leicht neue Routen zusammenstellen – sehr praktisch auch im Urlaub.

Wie kann man sich steigern, ohne sich zu überfordern?

Alexander Rončević: Wenn du fünf Kilometer in einem gewissen Tempo schaffst und noch Reserven hast, peil nicht direkt die zehn an, sondern spiel ein bisschen mit der Distanz. Etwa mit gezielten Technikeinheiten, Tempowechseln oder Intervallläufen: eine Minute schnell, drei Minuten langsam als Recovery. So steigert man sich behutsam und stetig – sonst steigt nur die Verletzungsgefahr.

HYROX-Weltmeister Alexander Rončević

HYROX-Weltmeister Alexander Rončević

© Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

Quotation
Wenn einem das Laktat in die Beine schießt, empfehle ich kleine, schnelle Schritte, um es 'rauszuschütteln'.
Alexander Rončević

Was hilft, wenn während des Laufs die Beine schwer werden?

Alexander Rončević: Wenn einem das Laktat in die Beine schießt, empfehle ich kleine, schnelle Schritte, um es „rauszuschütteln“, bevor man in seiner normalen Pace weitermacht. Gels und elektrolythaltige Getränke können auch helfen. Wenn die Beine aber mal komplett zu sind, ist es eigentlich schon zu spät.

Alexander Rončević verrät seine Lauftrainings-Tipps

Alexander Rončević verrät seine Lauftrainings-Tipps

© Alex Trobough / Red Bull Content Pool

Was ist nach dem Training besonders wichtig?

Michael Strasser: Ich mache mir immer einen Recovery Shake mit meinen Lieblingsfrüchten und ordentlich Ingwer, auf den schwöre ich wegen seiner entzündungshemmenden Wirkung. Es gibt nämlich den „Open-Window-Effekt“ in den ersten ein bis drei Stunden nach hoher Belastung. In dem Zeitfenster reagiert der Körper besonders sensibel. Infektionsprophylaxe ist da wichtig.

Mit diesen Tipps sind wir ready für den Wings for Life World Run. Vielen Dank für eure Insights!

Teil dieser Story

Wings for Life World Run

Wings for Life World Run - das größte Laufereignis der Welt - ist 2026 wieder da, wo Hunderttausende für diejenigen laufen, die es nicht können.

Österreich

Alexander Rončević

Alexander Rončević zählt zu den besten HYROX-Athleten der Welt.

ÖsterreichÖsterreich

Michael Strasser

Ein Triathlet und Spezialist für Langstreckenradfahren mit der Ausdauer und mentalen Stärke, um einige der beeindruckendsten Ausdauerrekorde der Welt aufzustellen.

ÖsterreichÖsterreich
Running
Leichtathletik

Entdecke die Kollektion

Zum Shop