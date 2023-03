Red Bull Solo Q bringt League of Legends ins Kino

, das ist League of Legends in einem besonderen Format. Im Eins gegen Eins auf Howling Abyss sind alle Scheinwerfer auf dich gerichtet. Wirst du es schaffen, deinen Champ perfekt auszuspielen, oder wird dein Gegner dich überraschen und dich im direkten Duell dominieren?

In diesem packenden Modus nehmen Spieler:innen aus aller Welt Teil, um sich die heißbegehrten Tickets fürs Weltfinale in London zu erkämpfen. Auch in Österreich wurde auf der Lane gesweatet und gekämpft. In insgesamt zwei Qualifiern konnten sich die besten heimischen League-Gamer messen, doch nur eine Handvoll dürfen nun ins nationale Finale vorrücken.