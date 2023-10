Marvel’s Spider-Man 2: Die 5 besten Neuerungen des PS5-Spiels

PRISM Wir werfen einen Blick hinter die Bildschirme und finden heraus, was Menschen in die Welt der Spiele treibt.

Gingen in den Vorgängern noch Peter Parker beziehungsweise Miles Morales einzeln auf Verbrecherjagd, sind in Marvel’s Spider-Man 2 nun beide Superhelden spielbar . Ein Wechsel zwischen den Helden ist abseits der Hauptmissionen jederzeit möglich.

Gingen in den Vorgängern noch Peter Parker beziehungsweise Miles Morales einzeln auf Verbrecherjagd, sind in Marvel’s Spider-Man 2 nun beide Superhelden spielbar . Ein Wechsel zwischen den Helden ist abseits der Hauptmissionen jederzeit möglich.

Marvel’s Spider-Man: Am PC schwingt sich’s am besten

, immerhin sind die Helden nun nicht mehr nur in Manhattan, sondern auch in Brooklyn und Queens unterwegs, die über den East River und mehrere Brücken mit dem Gebiet aus den Vorgängern verbunden sind.

Die offene Spielwelt in Marvel’s Spider-Man 2 ist kräftig angewachsen , immerhin sind die Helden nun nicht mehr nur in Manhattan, sondern auch in Brooklyn und Queens unterwegs, die über den East River und mehrere Brücken mit dem Gebiet aus den Vorgängern verbunden sind.

Die offene Spielwelt in Marvel’s Spider-Man 2 ist kräftig angewachsen , immerhin sind die Helden nun nicht mehr nur in Manhattan, sondern auch in Brooklyn und Queens unterwegs, die über den East River und mehrere Brücken mit dem Gebiet aus den Vorgängern verbunden sind.

und saust durch die Lüfte. Dabei nutzt ihr Luftwirbel, um wieder an Höhe oder an Tempo zu gewinnen.

Um noch schneller durch die Welt zu navigieren, greifen die Spideys auf die brandneuen Netzflügel zurück. Per Knopfdruck öffnet ihr euren Wingsuit und saust durch die Lüfte. Dabei nutzt ihr Luftwirbel, um wieder an Höhe oder an Tempo zu gewinnen.

Um noch schneller durch die Welt zu navigieren, greifen die Spideys auf die brandneuen Netzflügel zurück. Per Knopfdruck öffnet ihr euren Wingsuit und saust durch die Lüfte. Dabei nutzt ihr Luftwirbel, um wieder an Höhe oder an Tempo zu gewinnen.

Wingsuit Flyers in New York

Stattdessen stattet ihr beide Helden mit vier Spezialfähigkeiten und vier Gadgets aus, die sich noch dazu verbessern lassen. Ihr habt bei der Wahl des Anzuges also mehr Freiheiten und könnt euch für die Outfits entscheiden, die euch optisch am meisten zusagen.

Stattdessen stattet ihr beide Helden mit vier Spezialfähigkeiten und vier Gadgets aus, die sich noch dazu verbessern lassen. Ihr habt bei der Wahl des Anzuges also mehr Freiheiten und könnt euch für die Outfits entscheiden, die euch optisch am meisten zusagen.

Die spielerische Abwechslung , die euch in Marvel’s Spider-Man 2 erwartet, ist überwältigend . Besonders in den Nebenmissionen erfindet sich das Superheldenspiel immer wieder neu und auch einige bekannte Gesichter aus dem Vorgänger sind wieder mit von der Partie.

Die spielerische Abwechslung , die euch in Marvel’s Spider-Man 2 erwartet, ist überwältigend . Besonders in den Nebenmissionen erfindet sich das Superheldenspiel immer wieder neu und auch einige bekannte Gesichter aus dem Vorgänger sind wieder mit von der Partie.