Spider-Man: Miles Morales - Eine neue Spinne ist in der Stadt

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ist kein DLC?

Bei Marvel's Spider-Man: Miles Morales handelt es sich um eine eigenständige Erweiterung des PS4-Exklusivtitels aus dem Jahr 2018. Also kein Vollpreis-DLC und auch keine waschechte Fortsetzung . Obwohl das Game in derselben Spielwelt angesiedelt ist, fühlt sich das Abenteuer des neuen Spider-Man dank kluger Ergänzungen und packender Handlung doch wie ein frisches Abenteuer an.

Schwungvoll: Die Story von Spider-Man: Miles Morales

Wer bereits Gefallen am Animationsfilm Spider-Man: A New Universe aus dem Jahr 2018 gefunden hat (okay, der war auch einfach stark), der wird mit dem Videospiel-Auftritt von Morales seine wahre Freude haben.

I think I spider, man! Frisches Gameplay für Miles Morales

Ja, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales fühlt sich stellenweise fast schon so an, wie die ultimative Version des PS4-Exklusivtitels . Es spielt sich gut, bietet eine Menge Abwechslung, überzeugt mit einer packenden Story und rationalisiert zudem die Längen und Ungereimtheiten der Vorlage gekonnt weg.

Schöner die Spinnen nie schwingen – Die Technik