Diese Spiele solltest du nach Elden Ring spielen

Für viele ist Elden Ring das erste Game, mit dem sie sich richtig an einen “Soulsborne”-Titel von From Software getraut haben. Wer also nun mehr Lust auf Gameplay oder Worldbuilding aus der selben Spieleschmiede ausprobieren möchte, kann hier auf den gesamten Katalog des japanischen AAA-Entwicklers zurückgreifen. Je nachdem was man erwartet, oder was die eigenen Präferenzen

Klassische Souls-Spiele können unter Umständen etwas “staksig” wirken. Wer es lieber etwas dynamischer mag, sollte Sekiro: Shadows die Twice eine Chance geben. Sekiro war der From Software-Titel, der vor Elden Ring erschienen ist und 2019 zahlreiche Game of the Year-Awards einheimsen konnte. Das japanische Szenario ist auch eine willkommene Abwechslung von der Dark Fantasy seiner indirekten Vorgänger. Das bedeutet nicht, dass ihr auf das hervorragende, düstere World Building verzichten müsst. Das Gameplay aber stützt sich auf viele neue Mechaniken. Unter anderem ein Grappling-Hook, Stealth-Elemente und der mächtige Mikiri-Counter.

Für viele ist aber Bloodborne der beste From Software-Titel. Leider ist das Spiel aktuell nur für die PlayStation 4 erhältlich. Ein Next-Gen-Upgrade oder eine PC-Version sind nicht geplant. Das bedeutet, ihr müsstet euch mit einer Framerate zufrieden geben, die auf 30 Bilder pro Sekunde gesperrt ist. Wer sich aber auf Bloodborne einlässt, taucht in eine Gothic-Horror-Welt sein, die vor Atmosphäre nur so trieft. Nicht ohne Grund wünschen sich Fans sehnsüchtig ein Remake des Titels auf dem Niveau, wie es Demons Souls erfahren hatte.

Insgesamt ist es unglaublich was für einen Aufstieg From Software geleistet haben. Nachdem sie zu Beginn nischige Dark-Fantasy- und Mech-Games (wer kennt noch Armored Core?) auf den Markt gebracht haben, zählen sie nun zu den renommiertesten AAA-Entwicklern Japans. Elden Ring dürfte ihre Position in der Industrie noch einmal mehr gefestigt haben. Die letzten Releases aus ihrem Studio waren alles große Erfolge bei den Kritikern und Spielern. Mehr zu japanischen AAA-Entwickler-Szene erfahrt ihr übrigens in der Red Bull Dokumentation Playing Fields.

Japan is having a resurgence in AAA gaming after the last generation of game hardware saw substantial growth.

Sollte euch die Lust nach etwas stehen, was sowohl in eine Souls-Richtung geht, als auch die Anime-Nische bedient, hat Bandai Namco das perfekte Spiel für euch. Code Vein baut auf klassischem Soulsborne-Gameplay auf: Ihr sammelt “Seelen” durch das besiegen von Feinden, schaltet Abkürzungen und Save-Points frei. Was Code Vein von anderen Spielen des Genres abhebt sind die Blut-Codes. Diese dienen als Charakterklassen und bestimmen welche Waffen und Fähigkeiten ihr nutzen könnt. Meistert ihr die Skills eines Blut-Codes, könnt ihr diesen dann auch in anderen nutzen. Ein spannendes System, das viel Freiraum für Experimente lässt.

