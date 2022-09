Alles, was ihr zu Splatoon 3 wissen müsst

in Form der Inklinge und Oktolinge gegenüber, um in den Revierkämpfen den Sieg zu erringen.

Bei Splatoon 3 handelt es sich, wie bereits bei den Vorgängern, um einen kunterbunten Third-Person-Shooter in Comic-Optik, dessen Fokus vor allem auf dem kompetitiven Multiplayermodus liegt. Einmal mehr stehen sich hier maximal acht Spielerinnen und Spieler in Form der Inklinge und Oktolinge gegenüber, um in den Revierkämpfen den Sieg zu erringen.

Mit dem Distrikt Splatsville ist der dritte Serienteil aber in einer komplett neuen Region beheimatet. Die „Stadt des Chaos“ liegt inmitten einer brütend heissen Wüste. Das Spiel bietet darüber hinaus neue Moves, Fähigkeiten und ein erweitertes Arsenal . So wird es beispielsweise möglich sein, die Spielwelt mit einem Bogen einzufärben . Doch neben dem Multiplayermodus wartet das Game zusätzlich mit einem neuen Koop-Modus und einer Einzelspielerkampagne auf.

Im Vorgänger feierte der Koop-Modus , der wahlweise online oder an einer Konsole gespielt werden kann, seine Premiere. In Splatoon 3 kehrt die Variante des bekannten Horde-Koop-Modus unter dem Namen „Salmon Run – Die nächste Welle“ zurück.

