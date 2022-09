Splatoon 3: Die besten Tipps für Einsteiger

Mit Splatoon 3 kehrt der beliebte Multiplayer-Comic-Shooter auf Nintendo Switch zurück und hat einige Neuerungen im Schlepptau. Wer erstmals in den Tintenkampf einsteigt oder seine Taktik verfeinern will, findet in unserem Splatoon 3 Guide hilfreiche Tipps und Tricks .

01 Startet mit der Kampagne

Splatoon 3 will Multiplayer-, Koop- und Solo-Spieler begeistern © Nintendo

Noch bevor ihr euch ins Multiplayer-Getümmel schmeißt, solltet ihr euch die Einzelspieler-Kampagne von Splatoon 3 genauer anschauen und zumindest ein paar der Missionen abschließen. Die dient nämlich als Tutorial und macht euch mit der grundlegenden Steuerung, sowie den neuen Waffen und Funktionen vertraut.

Mal abgesehen davon, dass die Kampagne nur so vor Humor sprüht und einige spannende Bosskämpfe zu bieten hat. Wenn ihr euer Bewegunsrepertoire erweitern und den Umgang mit den neuen Waffen lernen wollt, ihr die Kampagne die beste Option.

02 Holt euch eine Übersicht über die Modi

Abwechslungsreiche Modi: Im Muschelkampf erzielt ihr Körbe © Nintendo

Splatoon 3 hat im Multiplayer viele verschiedene Spielmodi zu bieten. Vielleicht passt einer davon mehr zu dir als die anderen? Im Revierkampf geht es darum, gemeinsam mit dem Team die größtmögliche Fläche einzufärben .

Ihr mögt lieber Ziel-basierte Modi? Dann sind Herrschaft oder Turm-Kommando vielleicht etwas für euch in denen es gilt, Zonen zu kontrollieren beziehungsweise einen Turm in die gegnerische Basis zu bewegen. Und dann wäre ja da noch der Muschelkampf , bei dem ihr Muscheln im Korb des Gegnerteams versenken müsst - fast wie im Basketball.

03 Färbt den Boden ein

Farben gewinnen Matches. So einfach ist das © Nintendo

Revierkampf ist einer der beliebtesten Spielmodi, in denen am meisten los ist. Hier geht es darum, gemeinsam mit dem Team, die größtmögliche Fläche auf dem Boden einzufärben. Boden ist dabei das Zauberwort, denn für den Sieg zählt eben auch nur die Bodenfläche . Während ihr Wände und Objekte bekleckst, um diese Erklimmen und euch schneller fortbewegen zu können, gehen diese Flächen nicht in die Endwertung ein.

Um zu gewinnen, zählen nur horizontale Bereiche der Karten . Was sich bereits seit Teil 1 bewährt habt: Vergesst bei euren Malerarbeiten nicht die eigene Basis eures Teams . Diese Punkte wollt ihr in einem Match garantiert nicht liegen lassen.

04 Die Steuerung einstellen

Wie schon die Vorgänger, lässt sich Splatoon 3 auf vielerlei Art und Weise spielen. Beispielsweise mithilfe der Bewegungssteuerung der Nintendo Switch. Oder eben ganz klassisch, ist das Zielen auch mit dem Controller möglich.

Nehmt euch zu Beginn die Zeit, beide Varianten auszuprobieren und findet die Steuerung, mit der ihr am besten klar kommt. Diese stellt ihr im Optionsmenü des Spiels ein. Während einige Profis mit der Bewegungssteuerung besser zurecht kommen , muss das nicht unbedingt auch für euch gelten.

05 Spielt als Team

Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg. Immer. © Nintendo

Eines haben alle Spielmodi von Splatoon 3 gemeinsam: sie sind auf Teamplay ausgelegt. Solo-Optionen gibt es mal abgesehen von der Kampagne nicht, entsprechend solltet ihr mit euren Teammates zusammenarbeiten und gemeinsam angreifen oder eure Kammeraden beschützen.

Oder ihnen mit eurer Tinte zur Hand gehen, damit sie sich schneller aus brenzligen Situationen befreien können. Teamplay ist der Schlüssel zum Erfolg. Sprecht euch ab, egal ob im Sprachchat oder den schnellen Chat-Optionen .

06 Nutzt eure Ultimates

Ultimative - beziehungsweise Spezialfähigkeiten bauen sich in Splatoon 3 im Laufe eines Matches auf. 15 davon gibt es im Multiplayer-Game für Nintendo Switch, die den Ausgang einer Partie entscheidend verändern können.

Grundsätzlich gilt: Aktiviert die Spezialfähigkeiten immer dann, wenn eure Anzeige voll ist und sich euch die Möglichkeit bietet, diese sinnvoll einzusetzen. Die Ultimates aufzusparen ergibt in den meisten Fällen keinen Sinn, zumal das Aufladen nicht allzu lang dauert.

Auf dem Rücken eines Hais in einen vom gegnerischen Team besetzten Bereich zu gleiten und mit einer Farbexplosion alles für eure Mannschaft einzufärben, kann das Zünglein an der Waage sein. Auch der Krabbenpanzer ist ein mächtiges Werkzeug, während der Tinten-Staubsauger ein mächtiges Support-Tool darstellt.

Immerhin blockt der Sauger die Farbe eurer Gegner, lädt dabei auf und lässt euch dann einen mächtigen Schuss abfeuern, der eine große Fläche für euch einfärbt. Sehr nützlich für Support-Spielerinnen und -Spieler.

07 Lernt die Maps kennen

Als Octoling navigiert ihr schneller über die Karten © Nintendo

Die insgesamt 12 Karten von Splatoon 3 bieten eine Menge Vertikalität und sind mit verschiedenen Abkürzungen und alternativen Routen ausgestattet. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, jede Route der Karten zu verinnerlichen.

Denkt immer daran, dass ihr als Octoling zu höhergelegenen Bereichen tauchen könnt, wenn ihr vertikale Wände mit eurer Tinte bekleckst. So ergeben sich mitunter ganz neue Wege, mit denen ihr das Gegnerteam überraschen und flankieren könnt.

08 Füllt euren Tank: Wechselt zum Octoling

Die Tinte dient in Splatoon 3 als eure Munition und ist euer Farb-Tank leer, seid ihr entsprechend leichte Beute. Stellt also immer sicher, außerhalb der Kämpfe euren Vorrat an Tinte aufzustocken . Das tut ihr, indem ihr als Octoling durch Bereiche schwimmt, die in eurer Teamfarbe eingefärbt sind .

Ziel ist es, einen Rhythmus zu finden, in dem ihr zwischen Inkling- und Octoling-Form hin- und herwechselt, um euren Munitionsvorrat aufzufüllen und anzugreifen, wenn es nötig ist.

Zumal ihr euch als Octoling in der eigenen Tinte schneller fortbewegt und zu höhergelegenen Bereichen gelangt. Die Tintenfische haben im dritten Serienteil zudem ein paar neue Moves gelernt . Per Knopfdruck springt ihr nach links oder rechts aus der Farbe des Gegnerteams (Tintenfischrolle) oder setzt zu einem Sprung an, nachdem ihr eine Wand emporgeschwommen seid (Wandsprung).

09 Passt eure Ausrüstung an

Holt euch den Look: Die Kleidung verbessert eure Fähigkeiten © Nintendo

Im Game könnt ihr verschiedene Ausrüstungs- und Kleidungsstücke kaufen und anlegen, die euch neue passive Fähigkeiten bieten und zusätzlich über freispielbare aktive Fähigkeiten verfügen. Manche davon erhöhen euer Bewegungstempo oder reduzieren den Schaden, den ihr durch gegnerische Tinte nehmt.

Experimentiert mit der Kleidung herum und findet die, die euren Spielstil am besten unterstützt – unabhängig davon, ob euch das Outfit optisch zusagt.

10 Lernt mit dem Splatana umzugehen

Das neue Wischer-Splatana hat es in sich © Nintendo

Das Splatana ist eine der neuen Waffen in Splatoon 3. Wer aber, bei einem Schwert, mit einer reinen Nahkampfwaffe rechnet, liegt falsch. Denn besonders das Wischer-Splatana hat eine höhere Reichweite als ihr zunächst denken mögt . Dank seiner aufgeladenen Spezialfähigkeit kommt das Scheibenwischer-Schwert auf eine beachtliche Distanz und deckt in Kombination mit den Nahkampfangriffen fast sämtliche Szenarien ab.

Nicht nur für Neueinsteiger eine hervorragende Wahl, da ihr eure Tintenschläge nicht ganz so präzise zielen müsst, wie es bei den meisten anderen Waffen der Fall ist. Probiert das Splatana unbedingt aus.