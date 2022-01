Splitgate Season 1: Vom Indie-Hit zum Triple-A-Shooter

Splitgate , der kostenlose Arena-Shooter, der sich noch immer im Beta-Stadium befindet, blickt auf ein aufsehenerregendes Jahr zurück. Im Juli 2021 startete der ursprünglich als Splitgate: Arena Warfare erschienene Online-Multiplayer-Shooter in vollständig neuer Form in die Beta, kurz darauf folgten Testversionen für PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Dabei erlebte der Multiplayer-Hit einen unglaublichen Hype. Über 17 Millionen Mal wurde das Game heruntergeladen, Spieler warteten mitunter 90 Minuten und länger , um überhaupt loslegen zu können. Am 27. Januar startet Splitgate Season 1 mit zahlreichen Neuerungen, doch die Entwickler haben noch viel mehr vor…

01 Splitgate im Jahr 2022: Großes Budget, große Pläne

Splitgate legt grafisch mächtig zu © 1047 Games

In unserem Gespräch plauderte Ian Proulx , CEO von Entwickler 1047 Games, ein wenig aus dem Nähkästchen und ging auf die Vergangenheit und Zukunft von Splitgate ein. Aus den anfänglichen zwei Entwicklern , die sich für den Indie-Hit verantwortlich zeigten, sind mittlerweile über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geworden.

Möglich machte das ein Investment in dreistelliger Millionenhöhe , das nach unserem Test im August 2021 getätigte wurde und den Entwicklern ganz neue Möglichkeiten eröffnete. Bis zum Jahresende will 1047 Games die Größe auf 100 Entwicklerinnen und Entwickler aufstocken und laut eigener Aussage den Indie-Shooter zu einer echten Triple-A-Produktion aufwerten .

Auch für den Splitgate Esport ist für das Jahr 2022 neben der erweiterten Splitgate Pro Series Großes in Planung. So konnte man einen starken Partner gewinnen, um in den kommenden Monaten große Events mit einem beeindruckenden Preispool an den Start zu bringen.

02 Splitgate Season 1: Auf dem Weg zum AAA-Shooter

Splitgate wird dank gesteigertem Budget mächtig aufpoliert © 1047 Games

Mit dem gewachsenen Team und gesteigerten Budget soll sich Splitgate vom allgegenwärtigen „Halo trifft Portal“-Vergleich distanzieren. Proulx und sein Team wollen, dass man künftig ein Bild des Online-Shooters sieht und direkt denkt „Hey, das ist doch Splitgate!“ Das Game soll künftig in einem Atemzug mit anderen Shooter-Hits wie Apex Legends , Valorant oder CS:GO genannt werden.

Die Basis dafür bietet Splitgate Season 1 , die am 27. Januar an den Start geht und eine ganze Reihe von neuen Features, Modi und Verbesserungen mit sich bringt.

Einen ersten Geschmack dessen, was Fans in der Zukunft vom Shooter-Hit erwarten dürfen, liefert das Rework der beliebtesten Map - Foregone Destruction . Diese wartet nicht nur mit einem neuen Layout und umfangreichen Balancinganpassungen auf.

Aufgrund des zusätzlichen Budgets hat sich das Team die Karte erneut zur Brust genommen und diese komplett neu gestaltet . Hinsichtlich der Grafik, Texturqualität und Lichteffekte liefert die Map in Splitgate Season 1 einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Seasons auch den anderen Karten bevorsteht.

Optisch erinnert der neue Stil stark an den Helden-Shooter Overwatch und zeigt sich deutlich detailverliebter und abwechslungsreicher als es bei dem Game bislang der Fall war.

03 Neue Spielmodi: Evolution und One Flag CTF

Mit Evolution und One Flag CTF gibt es zwei neue Spielmodi © 1047 Games

Außerdem halten mit Splitgate Season 1 zwei neue Spielmodi Einzug in das Spiel. Der erste davon hört auf den Namen Evolution und wartet mit einem spannenden Twist auf.

In Evolution stehen sich zwei Teams gegenüber, die über mehrere Runden hinweg um den Sieg kämpfen. Der Clou besteht darin, dass ein Rundensieg für das eigene Team das Loadout des Gegners verbessert . Das sorgt für eine spannende taktische Komponente, denn während ihr dem Triumpf entgegeneilt, steigt die Herausforderung durch die bessere Ausrüstung des Gegners konstant.

In Evolution verbessert jede gewonnene Runde das Loadout des anderen Teams © 1047 Games

Der zweite neue Spielmodus ist ein alter Bekannter: One Flag CTF . Anders als im klassischen Capture the Flag gibt es hier nur eine Flagge, während ein Team im Angriff versucht, diese in die eigene Basis zu bringen und die Verteidiger genau dies verhindern müssen.

Mit den beiden neuen Varianten steigt die Anzahl an Spielmodi im Arena-Shooter auf 21 . Zusätzlich gibt es mit Season 1 eine neue Simulationskarte namens Hotel für sämtliche 3-gegen-3-Modi.

04 Splitgate Map Creator kommt

Im Map Creator baut ihr eigene Karten. Mit bis zu 8 Spielern im Koop. © 1047 Games

Das spannendste Feature von Splitgate Season 1 stellt allerdings der Map Creator dar, mit dem ihr eigene Karten für den Arena-Shooter erstellen dürft. Und das nicht nur allein, sondern gemeinsam mit bis zu acht Freunden . Das kooperative Bauen ist allerdings nur mithilfe einer Einladung möglich, zufällige Spieler können also nicht mal eben eure Kreationen sabotieren.

Laut Proulx war es für die Entwickler wichtig, den Map Editor schnellstmöglich an die Spieler zu verteilen. Demnach werden einige Features erst im Verlauf der kommenden Seasons folgen. Verschiedene Texturen, Beleuchtungseffekte oder Umgebungsdetails können zum Start noch nicht gewählt werden, sollen aber nach und nach folgen.

Unser Custom Map Creator wird sich zusammen mit dem Rest des Spiels weiterentwickeln. Ian Proulx, CEO von 1047 Games

Der Map Creator ist sehr einfach zu bedienen, bietet allerdings dennoch genug Freiraum für kreative Ideen und lässt sich auch mit dem Controller (und damit auch auf Konsolen) verwenden . Per Knopfdruck springt ihr in eure eigene Karte, probiert diese auf und wechseln in Sekundenbruchteilen zurück in den Baumodus.

Zum Start dürft ihr eure eigenen Splitgate Maps dann im Custom-Spielmodus mit Freunden und Bekannten anspielen , später sollen die Karten aber auch geteilt und von anderen Spielern heruntergeladen werden können.

Splitgate Season 1 startet am 27. Januar auf PC, PlayStation und Xbox und kann dabei auf allen Plattformen kostenlos heruntergeladen werden. Wir sind jedenfalls gespannt, welche Überraschungen die Entwickler für den Shooter noch so in petto haben.