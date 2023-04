Star Wars Jedi: Survivor - Die Macht ist stark in dieser Fortsetzung

der Nachfolger ins Haus, der an den ikonischen Erstling anknüpft und diesen in vielen Belangen noch verbessert.

Na wie dem auch sei. In Star Wars Jedi: Survivor schließt sich Kestis der Rebellion an, um es mit dem erstarkenden Imperator aufzunehmen. Doch das klappt allein natürlich nur bedingt. Also gilt es zunächst, die alte Crew um Pilot Greez, Cere und Merrin wieder zusammenzutrommeln, die es nach Teil Eins in die hintersten Winkel der Galaxie verstreut hat.

Dazu bereisen wir fünf verschiedene Planeten, suchen nach unseren einstigen Wegbegleitern und versuchen, sie für unsere Sache zu gewinnen. Dabei erreicht die Story eine Tiefe zu der Materie , wie sie Fans des Sci-Fi-Universums zuletzt in der Serienadaption Andor gesehen haben. Bis die Handlung aber so richtig Fahrt aufnimmt, ziehen jedoch ein paar Spielstunden ins Land.

Die Erforschung der hinsichtlich ihrer Größe stark variierenden Planeten setzt sich erneut aus verschiedenen Elementen zusammen. In Erkundungspassagen suchen wir nach versteckten Truhen und anderen Geheimnissen . Auch Kletter- und Parcours-Elemente kehren in Survivor zurück:

Trotz fortgeschrittenen Alters läuft Cal genauso geschmeidig an Wänden entlang oder erklimmt Pflanzen, Kisten und andere Objekte in schwindelerregender Höhe. Das erinnert gerade auf den naturbelasseneren Planeten wie Koboh oder Jedha nicht selten an die Uncharted-Spiele.

Mitunter macht sich Cal auch die örtliche Tierwelt zu Nutze, um beispielsweise an den Klauen eines Alienvogels eine Schlucht zu überwinden. Wie schon im Vorgänger machen natürlich die Kämpfe einen Großteil des Spiels aus und gerade in diesem Bereich legt Star Wars Jedi: Survivor nochmal spürbar zu.

Neben einem einzelnen Lichtschwert dürfen wir jederzeit mit einer Doppelklinge, mit zwei Schwertern, Schwert mit Parierstange oder sogar mit einer Lichtschwert-Blaster-Kombi in den Kampf ziehen. Jeder dieser Kampfstile bringt eigene Vor- und Nachteile hinsichtlich des Schadens oder der Geschwindigkeit mit sich und kann in einem eigenen Talentbaum verbessert werden.

