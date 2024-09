Star Wars Outlaws: Zwielichte Erkundungsreise zum Staunen

Star Wars ist schon lange nicht mehr nur Gut gegen Böse; Jedi gegen Sith. Gerade in den letzten 10 Jahren bekamen immer häufiger auch die Schmuggler, Diebe und Kopfgeldjäger ihre großen Auftritte. Natürlich immer mit einer Entwicklung vom Kriminellen zum Helden; sei es im Film „Solo: A Star Wars Story“ oder in den Serien „The Mandalorian“ und „Andor“. In der Tradition geht es nun auch im ersten Open-World-Spiel des Franchises in die Unterwelt.

