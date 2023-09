Diese 10 Starfield-Mods machen das Spiel noch besser

Diggin' in the Carts Lernt die Frauen und Männer besser kennen, die für einige der ikonischsten Melodien im Videospielkosmos verantwortlich sind.

Starfield hat zu seinem Release Lob von Kritikern in der Form von sehr positiven Wertungen erhalten. Allerdings fehlt es einigen Spielern an ein paar Features, welche das Spiel wesentlich angenehmer gestalten würden. Hier kommen die Modder ins Spiel, die auch bereits andere Bethesda-Spiele wie Skyrim und Fallout 4 mit ihren Kreationen verbessert haben.

StarUI löst dieses Problem und gibt euch ein Inventar, in welchem ihr alle nötigen Infos auf einen Blick bekommt.

Der Name ist Programm. Shooter mit RPG-Elementen tendieren dazu, ihre Gegner zu wahren Kugelschwämmen zu machen. Das führt dazu, dass Kämpfe sich oft nicht dynamisch anfühlen und man das Gefühl bekommt, Feinde mit Erbsen zu beschießen. Less Spongy Enemies gibt euch die Möglichkeit, die Lebenspunkte eurer Gegner nach euren Wünschen anzupassen.

Dass ein modernes First-Person-Game erscheint, ohne die Möglichkeit, das Field of View anzupassen, ist eigentlich unvorstellbar. Starfield hat dies leider vollbracht. Das führt bei vielen Spielern dazu, dass sie in der Ego-Perspektive schnell Motion-Sick werden.

Mit diesem Mod bekommt ihr ein paar wirklich tolle Quality-of-Life-Änderungen, die sich mit den freischaltbaren Skills in Starfield befassen. Das Wichtigste: Es entfernt die Challenges, welche notwendig sind, um die Fähigkeiten aufzuwerten. Diese sind meist mit langweiligem Grind verbunden und bieten wenig spielerischen Mehrwert. Zudem wurden auch ein paar der Perks angepasst. So ist es leichter, mehr Kapazität für euer Schiff oder eure Traglast zu bekommen.

Endlich hübscheres Wasser in Starfield.

Macht was es soll: Das Wasser in Starfield wird durch diesen Mod wesentlich realistischer. Das Team hinter Realistic Water hat dieses Add-On auch bereits für Skyrim und Fallout 4 entwickelt. Nach der Installation ändert sich die Qualität der Wassertexturen und das Wellenverhalten, um weniger “steif” auszusehen.

Es sind manchmal die kleinen Dinge, die einen großen optischen Unterschied machen. Compact Mission UI verringert die Höhe der einzelnen Einträge in eurem Missions-Log und erlaubt euch damit, mehr Quests auf einmal zu sehen. Es stellt abgeschlossene Missionen außerdem mit einer erhöhten Transparenz dar, damit es visuell einfacher ist, diese von aktiven Aufgaben zu unterscheiden.

Better Visible Magazines gibt den Heftchen wahlweise einen grünen Rand, oder ein komplettes Overlay, damit euch keines mehr entgehen kann.

