Diese 5 Skills müsst ihr in Starfield unbedingt auswählen

Als Rollenspiel im Weltall bietet euch Starfield natürlich die Möglichkeit, euren Charakter nach euren Wünschen zu gestalten. Dafür stehen euch insgesamt vier unterschiedliche Talentbäume zur Verfügung, in denen ihr pro aufgestiegener Stufe einen Punkt verteilen könnt. Darunter befinden sich passive Effekte, die beeinflussen, wie ihr mit dem Kampfsystem interagiert, wie zum Beispiel erhöhter Schaden für Gewehre oder Pistolen. Allerdings schalten einige Skills auch komplett neue Funktionen und Mechaniken frei. Und nicht immer ist das eindeutig erkennbar. Wir haben euch darum fünf Skills herausgesucht, welche ihr unbedingt aufleveln solltet, wenn ihr die entsprechenden Gameplay-Features nutzen möchtet.

Dabei ist auch relevant zu erwähnen, dass manche dieser Fähigkeiten bereits von Anfang an Teil eures Charakters sein könnten, basierend darauf, welche Hintergründe ihr für diesen gewählt habt.

Die Beschreibung dieses Skills lässt erst nicht vermuten, wie nützlich er eigentlich ist. Auf den ersten Blick liest er sich so, als würde er einfach die Zielaufschaltung eurer Raketen verbessern. Allerdings gewährt er euch eine Gameplay-Funktion, welche unglaublich wichtig ist: Durch die Zielsteuerungssysteme ist es euch möglich, die einzelnen Subsystems eines gegnerischen Schiffes anzuvisieren. Ihr könnt also gezielt Dinge wie die gegnerische Bewaffnung oder deren Antrieb außer Gefecht setzen.

