Freerunner Stefan Dollinger: Escape Your Circle

Hallo Stefan, wie geht's dir? Du, die Dreharbeiten sind abgeschlossen ... bist du happy, dass dein Projekt endlich im Kasten ist?

Stefan Dollinger: Ohja, und wie! Und das Ergebnis ist richtig cool geworden. Aber es steckt auch richtig viel Arbeit in diesem Projekt, das ich gemeinsam mit meinem guten Freund und Filmemacher Philipp Gatterer umgesetzt habe. Wir haben so viel Herzblut in "Escape Your Circle" gesteckt, dass es auch gut ist, dass es endlich on air geht. Ich bin schon extrem gespannt, wie das Feedback aus der Community sein wird.

"Ich will in meinem neuen Projekt nicht nur coole Moves zeigen, sondern auch eine Story behind erzählen." Stefan Dollinger, Freerunner

Du hast den Titel nicht ohne Grund so gewählt: Was bedeutet für dich "Escape Your Circle"?

Stefan Dollinger: Ich will in meinem neuen Projekt nicht nur coole Moves zeigen, sondern auch eine Story behind erzählen. Ich will die Menschen motivieren, nicht immer nur die üblichen Pfade zu gehen und den einfachsten Weg wählen, sondern auch mal die Komfortzone verlassen und aus dem Alltag auszubrechen, um sich selbst zu challengen und sich weiterzuentwickeln. So ist mein Naturell und ich wollte das den Menschen mit meiner Storyline von "Escape Your Circle" mitgeben. Denn ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt stehe, wenn ich mich immer nur in meiner Komfortzone bewegt hätte ...

Spektakuläre Tricks und ausgefallene Locations © Philipp Gatterer

Gemeinsam mit deinem guten Freund und Video-Artist Philipp hast auch du beim Dreh deine Freerunning-Komfortzone verlassen – obwohl es ja eigentlich ein echtes Heimspiel war ...

Stefan Dollinger: Gemeinsam mit Philipp haben wir ein paar Wochen vor dem Drehstart einen intensiven Location-Check in und rund um Innsbruck gemacht, um die Lines und Hauptaktionen durchzugehen. In Innsbruck gibt es ja eigentlich nur zwei legendäre Spots, wobei einer davon vor wenigen Monaten abgerissen wurde – es war klar, dass wir vieles für "Escape Your Circle" neu entdecken und entwickeln mussten. Wo können wir die Szenen drehen, dich ich mir in den Kopf gesetzt habe und wie können wir die Tricks am besten in Szene setzen. Wir haben viele neue Spots gescoutet und ich wusste, dass es körperlich und filmtechnisch eine mega Challenge wird, unser Konzept dann wirklich auch in den Kasten zu bekommen.

Die Dreharbeiten liefen nicht 100% rund – wie habt ihr eure Motivation immer hochgehalten?

Stefan Dollinger: Ja, die ersten Drehtage waren echt s.....! Da sind ein paar Dinge nicht so gelaufen, wie sich das Philipp und ich vorgestellt hatten. Zu allem Überdruss hat dann nach ein paar Szenen auch mein Oberschenkel zugemacht. Aber passend zum Motto des Videos haben wir trotzdem unser Konzept durchgezogen. Vielleicht musste das auch so sein, um einfach alle Energie zu bündeln und in dieses Projekt fließen zu lassen.

"Wir haben viele neue Spots gescoutet und ich wusste, dass es körperlich und filmtechnisch eine mega Challenge wird." Stefan Dollinger, Ausnahmeathlet

Eingespieltes Team: Stefan Dollinger und Filmemacher Philipp Gatterer © Stefan Dollinger

Was war die größte Challenge während der Dreharbeiten?

Stefan Dollinger: Woran ich sicher immer denken muss, wenn ich an unsere Dreharbeiten zurückdenke, ist die Situation beim Spielplatz. Wir hatten ein paar Wochen vorher die Location gescoutet und ich hatte mir einen richtig sicken Trick ausgedacht. Es hätte eines der Highlights des Videos werden können, doch wie so oft kam es anders als man denkt. Als wir am letzten Drehtag dann dort angekommen sind, haben wir bemerkt, dass der Spot umgebaut wurde und mein geplanter Move nicht mehr möglich ist. Wir waren auf alles vorbereitet: schlechtes Wetter, das Team kommt nicht rechtzeitig oder sonst irgendwas. Aber dass die Location umgebaut wurde, das hatten wir nicht am Radar der Möglichkeiten. Und in solchen Situationen lernt man wieder: Flexibilität und Spontanität sowie ein gutes Team um sich ist einfach essenziell wichtig. Eine witzige Anekdote ist es, dass im Video auch ganz kurz mein Vater vorkommt – weil kurzfristig ein Bekannter ausgefallen ist, sprang er ein und ist jetzt Teil des Videos.

Habt ihr den Spot dann ausfallen lassen?

Stefan Dollinger: Nein, natürlich nicht. Ich brauchte in bisschen, bis der erste kurze Ärger verflogen ist. um mich neu zu konzentrieren. Philipp und ich haben dann gemeinsam einen anderen Move für die finalen Spot bestimmt. Somit haben wir auch diese Challenge gelöst.

Wie groß war die Freude und Erleichterung, wie ihr gecheckt habt, dass ist das gesamte Freerunning-Material im Kasten habt und endlich fertig sein?

Stefan Dollinger: Der Nervositätsfaktor war vor dem Start natürlich extrem und der durchwachsene Beginn in die Dreharbeiten hat ihr übrigens dazu beigetragen. Aber wir sind motiviert geblieben, Philipp hat nicht nur gefilmt, sondern war mein wichtigster Begleiter in den vergangenen Monaten, seitdem ich die Idee im Kopf hatte und unbedingt umsetzen wollte. So richtig realisieren, was wir mit diesen Projekten geschafft haben, werden wir wahrscheinlich erst bei der Projektpräsentation.

Freerunner Stefan Dollinger in Action © Philipp Gatterer

Hallo Stefan, danke dir für dein spannendes Interview zu "Escape Your Circle". Wir haben schon einen kurzen Blick in die Behind the Scenes Videos werfen dürfen ... Stefan, du hast nicht zu viel versprochen. Die ersten Tage waren schon echt hart ...