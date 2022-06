"Der Weg zurück war eine Zeit mit vielen ups and downs"

Stefan Dollinger: Eigentlich wäre die Doku nicht so aufgebaut gewesen, wie wir sie dann vollendet haben. Wir wollten eigentlich meinen Weg von Art of Motion, den Rückschlag, den ich 2019 mit der Verletzung bei Art of Motion hatte, zeigen und das Training für die nächste Art of Motion sowie den Contest mitnehmen. Da kam mir aber die größere Verletzung am Sprunggelenk dazwischen – wir waren aber schon mittendrin die Doku zu filmen. Dann haben wir uns gesagt: 'Okay, wir wissen nicht, wann der nächste Wettkampf ist, wir wissen auch nicht, wie lang meine Verletzung dauert ... aber lasst uns weiter an der Doku arbeiten.' Da mussten wir ein bisschen improvisieren, aber ich denke, es hat gut geklappt. So ist das Thema 'Verletzungen' mehr in den Fokus gerückt und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass die Leute auch sehen, dass es auch mal nicht rund läuft und was die Risiken sind. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es so gekommen ist. Es ist eine coole Sache, auf die man immer drauf zurückschauen kann.