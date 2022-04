"Restday" mit Stefan Dollinger

Philipp Gatterer: Wir haben geplant, dass wir für "Restday" insgesamt zehn Tage drehen und in dieser Zeit so viel im Kasten haben wollen wie möglich. Wir wussten, dass es vor allem für Stefan extrem hart wird und ihn das Projekt körperlich an seine Grenzen bringen kann. Das war vor dem Dreh immer ein Konjunktiv, doch insgeheim wussten wir alle, dass es noch extremer werden wird. Wir haben versucht, Szene für Szene unserer Ideen in die Realität umzusetzen und Stefan so heil wie möglich durch die Drehtage zu bringen.

Stefan Dollinger: Unsere Planung war absolut verrückt. Mir war vor dem Dreh eigentlich klar, dass ich nicht alles schaffen kann, weil irgendwann der Körper streiken wird. Es geht nicht nur um das Verletzungsrisiko, sondern auch die Höhenlage am Arlberg und die Kälte, die dich auslaugt. Ich bin die wichtigsten Spots vorab mehrfach abgegangen und habe sie mir aus unterschiedlichen Perspektiven angeschaut, damit ich sie dann visualisieren kann, wenn es so weit ist. Aber das Wetter war über den gesamten Zeitraum so genial, dass wir es einfach ausnutzen mussten und so nur wenig Pausen eingelegt haben.